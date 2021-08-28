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18:42 (мск), источник: Sport24

Почеттино: Мбаппе ничего не говорил мне о своем желании покинуть «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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«Мбаппе ничего не говорил мне о своем желании покинуть “ПСЖ”. Позиция нашего президента и нашего спортивного директора очень четко определяет ситуацию с Мбаппе.

Сыграет ли он с “Реймсом”? Килиан хорошо готовится к завтрашнему матчу. Они [Мбаппе, Лионель Месси и Неймар] хорошо тренировались, мы проанализируем ситуацию и назовем состав на игру. Они определенно в него попадут, но мы пока не знаем, выйдут ли они в старте», — приводит слова Почеттино Goal.

По слухам, парижский клуб отклонил второе предложение «Реала» по Мбаппе в размере 170 млн евро. Однако «сливочные» решили выдвинуть «ПСЖ» ультиматум по 22-летнему французу.

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