Почеттино: Мбаппе ничего не говорил мне о своем желании покинуть «ПСЖ»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».
«Мбаппе ничего не говорил мне о своем желании покинуть “ПСЖ”. Позиция нашего президента и нашего спортивного директора очень четко определяет ситуацию с Мбаппе.
Сыграет ли он с “Реймсом”? Килиан хорошо готовится к завтрашнему матчу. Они [Мбаппе, Лионель Месси и Неймар] хорошо тренировались, мы проанализируем ситуацию и назовем состав на игру. Они определенно в него попадут, но мы пока не знаем, выйдут ли они в старте», — приводит слова Почеттино Goal.
По слухам, парижский клуб отклонил второе предложение «Реала» по Мбаппе в размере 170 млн евро. Однако «сливочные» решили выдвинуть «ПСЖ» ультиматум по 22-летнему французу.