Почеттино: Мбаппе ничего не говорил мне о своем желании покинуть «ПСЖ»

«Мбаппе ничего не говорил мне о своем желании покинуть “ПСЖ”. Позиция нашего президента и нашего спортивного директора очень четко определяет ситуацию с Мбаппе.



Сыграет ли он с “Реймсом”? Килиан хорошо готовится к завтрашнему матчу. Они [Мбаппе, Лионель Месси и Неймар] хорошо тренировались, мы проанализируем ситуацию и назовем состав на игру. Они определенно в него попадут, но мы пока не знаем, выйдут ли они в старте», — приводит слова Почеттино Goal.