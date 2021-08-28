«Ливерпуль» — «Челси»: Робертсон и Лукаку выйдут в стартовых составах
«Ливерпуль» примет на своем поле «Челси» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Ливерпуль
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Ливерпуль» примет на своем поле «Челси» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» примет на своем поле «Челси» в матче 3-го тура чемпионата Англии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Ливерпуль»: Алиссон,
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Алонсон, Маунт, Хаврец, Лукаку.