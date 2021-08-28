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18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» — «Челси»: Робертсон и Лукаку выйдут в стартовых составах

«Ливерпуль» примет на своем поле «Челси» в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Ливерпуль
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Ливерпуль» примет на своем поле «Челси» в матче 3-го тура чемпионата Англии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиотт, Мане, Фирмино, Салах.

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«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Алонсон, Маунт, Хаврец, Лукаку.

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