Два автогола помогли «Байеру» обыграть «Аугсбург», Лунев остался в запасе

Два мяча хозяева забили в свои ворота — это сделали Ягу Амарал и Флориан Нидерлехнер, который затем отметился голом и в чужие ворота. У «Байера» отличились Патрик Шик и Флориан Вирц. Российский голкипер гостей Андрей Лунев остался в запасе.