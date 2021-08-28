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19:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Два автогола помогли «Байеру» обыграть «Аугсбург», Лунев остался в запасе

«Байер» победил «Аугсбург» (4:1) в матче третьего тура чемпионата Германии.

Аугсбург
Байер
Кельн
Штутгарт
Фрайбург
Майнц
Гройтер ФюртЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Два мяча хозяева забили в свои ворота — это сделали Ягу Амарал и Флориан Нидерлехнер, который затем отметился голом и в чужие ворота. У «Байера» отличились Патрик Шик и Флориан Вирц. Российский голкипер гостей Андрей Лунев остался в запасе.

«Арминия» и «Айнтрахт» сыграли вничью (1:1). «Кельн» победил «Бохум» (2:1). «Майнц» обыграл «Гройтер Фюрт» (3:1). «Штутгарт» уступил «Фрайбургу» (2:3).

Чемпионат Германии. Бундеслига.

3-й тур.

«Аугсбург» — «Байер» — 1:4 (1:2).

Голы: Ягу Амарал, 3 — в свои ворота (0:1). Нидерлехнер, 14 — в свои ворота (0:2). Нидерлехнер, 30 (1:2). Шик, 75 (1:3). Вирц, 81 (1:4).

«Аугсбург»: Гикевич, Оксфорд, Удуокхай, Гумны (Фрамбергер, 84), Ягу Амарал, Груэсо (Педерсен, 76), Дорш, Калиджури (Йенсен, 67), Хан (Саренрен-Базе, 84), Нидерлехнер (Грегорич, 76), Варгас.

«Байер»: Градецки, Та, Баккер (Синкгравен, 84), Коссуну, Фримпонг, Арангис, Демирбай (Амири, 82), Паласиос (Андрих, 66), Шик, Диаби (Адли, 84), Паулинью (Вирц, 65).

Предупреждение: Демирбай, 66.

Судья: Бранд.

28 августа. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Кельн» — «Бохум» — 2:1 (0:0).

Голы: Шауб, 82 (1:0). Лемперле, 90+1 (2:0). Цоллер, 90+4 (2:1).

«Кельн»: Хорн, Шмиц, Мере (Килиан, 46), Кцихос, Хектор, Дуда (Озджан, 88), Скири, Любичич (Шауб, 78), Модест, Кайнц (Острак, 88), Андерссон (Лемперле, 71).

«Бохум»: Риманн, Данилу Соарес, Лампропулос, Бокхорн (Ганвула, 84), Белла-Котчап, Пантович (Левен, 78), Реджбецай, Лосийя, Польтер, Цоллер, Хольтманн (Антви-Аджей, 70).

Предупреждения: Мере, 27. Дуда, 38. Цоллер, 55.

Судья: Кортус.

28 августа. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

«Штутгарт» — «Фрайбург» — 2:3 (2:3).

Голы: Чон У Ен, 3 (0:1). Чон У Ен, 9 (0:2). Хелер, 28 (0:3). Мавропанос, 45 (1:3). Эль-Гаддиуи, 45+2 (2:3).

«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Ито, 61), Клемент (Мийо, 77), Эндо, Ферстер (Дидави, 70), Климовиц, Массимо, Эль-Гаддиуи.

«Фрайбург»: Флеккен, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Н. Шлоттербек, Хефлер (Гульде, 46), Кайтель (Хаберер, 46), Грифо (Эггештайн, 46), Шоллои (Шаде, 81), Хелер, Чон У Ен (Демирович, 88).

Предупреждения: Ферстер, 13. Климовиц, 55. Шаде, 89.

Судья: Вилленборг.

28 августа. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

«Майнц» — «Гройтер Фюрт» — 3:0 (2:0).

Голы: Лукоки, 15 (1:0). Солои, 18 (2:0). Штегер, 90+2 (3:0).

«Майнц»: Центнер, Белль, Видмер, Ниакате, Сен Жюст, Лукоки (Мартин, 89), Кор (Штах, 75), Боэтиус (Ли Джэ Сон, 82), Баррейро, Солои (Штегер, 88), Буркардт (Онисиво, 75).

«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Хогма, Иттер (Кристиансен, 46), Майерхефер, Бауэр, Грин (Левелинг, 60), Зегуин, Сарпей, Хргота, Нильсен (Дудзияк, 72), Абиама.

Предупреждения: Хогма, 22. Белль, 25. Кор, 28. Зегуин, 45.

Судья: Райхель.

28 августа. Майнц. Стадион «Опель Арена».

Аугсбург
1:4
Первый тайм: 1:2
Байер
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