Голы Варди и Олбрайтона помогли «Лестеру» обыграть «Норвич»
«Лестер» победил «Норвич» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Англии.
«Лестер» победил «Норвич» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Англии.
В составе победителей отличились Джейми Варди и Марк Олбрайтон. У хозяев забил Теему Пукки. «Лестер» — соперник «Спартака» по групповому турниру Лиги Европы.
«Астон Вилла» и «Брентфорд» сыграли вничью (1:1). «Брайтон» уступил «Эвертону» (0:2). «Ньюкасл» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2). «Вест Хэм и “Кристал Пэлас” разошлись миром (2:2).
Чемпионат Англии.
3-й тур.
«Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 2:2 (1:0).
Голы: Пабло Форнальс, 39 (1:0). Галлахер, 58 (1:1). Антонио, 68 (2:1). Галлахер, 70 (2:2).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс (Ярмоленко, 87), Соучек, Райс, Антонио, Бенрама, Боуэн (Лансини, 79).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур (Шлупп, 88), Галлахер, Бентеке, Айю, Заа.
Предупреждение: Райс, 90+1.
Судья: Аттуэлл.
28 августа. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
«Брайтон» — «Эвертон» — 0:2 (0:1).
Голы: Грэй, 41 (0:1).
«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Уэбстер, Гросс, Лаллана (Уэлбек, 60), Биссума, Макаллистер (Велтман, 46), Модер (Ричардс, 73), Мопей, Троссар.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Холгейт, Аллан, Дукуре, Таунсенд, Грэй (Андре Гомеш, 81),
Предупреждения: Биссума, 61. Ришарлисон, 62. Пикфорд, 83.
Судья: Мосс.
28 августа. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
«Астон Вилла» — «Брентфорд» — 1:1 (1:1).
Голы: Тони, 7 (0:1). Буэндия, 13 (1:1).
«Астон Вилла»: Мартинес, Янг (Уоткинс, 79), Таргетт, Туанзебе, Кэш, Конса (Хос, 89), Дуглас Луис, Чуквуемека (Накамба, 63), Ингс,
«Брентфорд»: Райя, Янссон, Хенри, Айер, Пиннок, Нергор, Янельт (Баптист, 89), Годдос (Висса, 66), Тони, Канос, Мбеумо (Йенсен, 81).
Предупреждения:
Судья: Бэнкес.
28 августа. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
«Норвич» — «Лестер» — 1:2 (1:1).
Голы: Варди, 8 (0:1). Пукки, 44 — с пенальти (1:1). Олбрайтон, 76 (1:2).
«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Ааронс, Уильямс, Маклин, Ле Мелу (Рупп, 74), Кантуэлл, Гилмор (Ида, 79), Пукки (Саджент, 73), Рашица.
«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра (Кастань, 11), Чаглар Сеюнджю, Томас, Олбрайтон, Тилеманс, Амарти, Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 67), Мэддисон (Дьюсбери-Холл, 86), Варди.
Предупреждения: Ле Мелу, 25. Олбрайтон, 69. Кантуэлл, 82.
Судья: Джоунс.
28 августа. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».
«Ньюкасл» — «Саутгемптон» — 2:2 (0:0).
Голы: Уилсон, 55 (1:0).
«Ньюкасл»: Вудмен, Фернандес, Ритчи, Шер, Ласкеллес, Альмирон, Уиллок (Фрэйзер, 86), Лонгстафф,
«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс,
Предупреждения:
Судья: Тирни.
28 августа. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».