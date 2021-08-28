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19:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голы Варди и Олбрайтона помогли «Лестеру» обыграть «Норвич»

«Лестер» победил «Норвич» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Англии.

Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Брайтон
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Астон Вилла
Брентфорд
Норвич
ЛестерЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе победителей отличились Джейми Варди и Марк Олбрайтон. У хозяев забил Теему Пукки. «Лестер» — соперник «Спартака» по групповому турниру Лиги Европы.

«Астон Вилла» и «Брентфорд» сыграли вничью (1:1). «Брайтон» уступил «Эвертону» (0:2). «Ньюкасл» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2). «Вест Хэм и “Кристал Пэлас” разошлись миром (2:2).

Чемпионат Англии. Премьер-лига.

3-й тур.

«Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 2:2 (1:0).

Голы: Пабло Форнальс, 39 (1:0). Галлахер, 58 (1:1). Антонио, 68 (2:1). Галлахер, 70 (2:2).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс (Ярмоленко, 87), Соучек, Райс, Антонио, Бенрама, Боуэн (Лансини, 79).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур (Шлупп, 88), Галлахер, Бентеке, Айю, Заа.

Предупреждение: Райс, 90+1.

Судья: Аттуэлл.

28 августа. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

«Брайтон» — «Эвертон» — 0:2 (0:1).

Голы: Грэй, 41 (0:1). Калверт-Льюин, 58 — с пенальти (0:2).

«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Уэбстер, Гросс, Лаллана (Уэлбек, 60), Биссума, Макаллистер (Велтман, 46), Модер (Ричардс, 73), Мопей, Троссар.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Холгейт, Аллан, Дукуре, Таунсенд, Грэй (Андре Гомеш, 81), Калверт-Льюин (Ивоби, 70), Ришарлисон.

Предупреждения: Биссума, 61. Ришарлисон, 62. Пикфорд, 83.

Судья: Мосс.

28 августа. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

«Астон Вилла» — «Брентфорд» — 1:1 (1:1).

Голы: Тони, 7 (0:1). Буэндия, 13 (1:1).

«Астон Вилла»: Мартинес, Янг (Уоткинс, 79), Таргетт, Туанзебе, Кэш, Конса (Хос, 89), Дуглас Луис, Чуквуемека (Накамба, 63), Ингс, Эль-Гази, Буэндия.

«Брентфорд»: Райя, Янссон, Хенри, Айер, Пиннок, Нергор, Янельт (Баптист, 89), Годдос (Висса, 66), Тони, Канос, Мбеумо (Йенсен, 81).

Предупреждения: Эль-Гази, 50. Тони, 52. Нергор, 60. Кэш, 61. Ингс, 72. Янельт, 75.

Судья: Бэнкес.

28 августа. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

«Норвич» — «Лестер» — 1:2 (1:1).

Голы: Варди, 8 (0:1). Пукки, 44 — с пенальти (1:1). Олбрайтон, 76 (1:2).

«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Ааронс, Уильямс, Маклин, Ле Мелу (Рупп, 74), Кантуэлл, Гилмор (Ида, 79), Пукки (Саджент, 73), Рашица.

«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра (Кастань, 11), Чаглар Сеюнджю, Томас, Олбрайтон, Тилеманс, Амарти, Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 67), Мэддисон (Дьюсбери-Холл, 86), Варди.

Предупреждения: Ле Мелу, 25. Олбрайтон, 69. Кантуэлл, 82.

Судья: Джоунс.

28 августа. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

«Ньюкасл» — «Саутгемптон» — 2:2 (0:0).

Голы: Уилсон, 55 (1:0). Эль-Юнусси, 74 (1:1). Сен-Максимен, 90 (2:1). Уорд-Проуз, 90+6 — с пенальти (2:2).

«Ньюкасл»: Вудмен, Фернандес, Ритчи, Шер, Ласкеллес, Альмирон, Уиллок (Фрэйзер, 86), Лонгстафф, Сен-Максимен, Мерфи, Уилсон (Жоэлинтон, 69).

«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Уокер-Питерс, Салису, Ромеу (Диалло, 88), Уорд-Проуз, Ливраменто, Эль-Юнусси, Армстронг, Адамс (Бройя, 71), Дженепо (Редмонд, 58).

Предупреждения: Уокер-Питерс, 30. Шер, 40. Дженепо, 56. Уорд-Проуз, 79. Ласкеллес, 90+5.

Судья: Тирни.

28 августа. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Норвич
1:2
Первый тайм: 1:1
Лестер
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