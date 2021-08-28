«Бавария» обыграла «Герту» со счетом 5:0. Левандовски забил 300-й и 301-й гол за команду
В Мюнхене завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» с разгромным счётом обыграла «Герту» — 5:0.
В Мюнхене завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» с разгромным счётом обыграла «Герту» — 5:0.
Помимо Левандовского в составе мюнхенцев отличились Томас Мюллер и Джамал Мусиала.
Напомним, перед игрой Левандовски был удостоен награды лучшему футболисту года в Германии от Kicker. Также польский форвард забил в 13-м матче Бундеслиги подряд, установив таким образом личный рекорд. Только Герд Мюллер в чемпионате Германии забивал в большем количестве матчей подряд (16).
Для «Герты» это уже третье поражение в стартовых трёх турах Бундеслиги. «Бавария» имеет в своём активе 7 очков.