«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче третьего тура АПЛ
28 августа на стадионе «Энфилд» в рамках третьего тура английской
28 августа на стадионе «Энфилд» в рамках третьего тура английской
Встреча завершилась вничью 1:1.
Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Кай Хаверц пробил головой после навеса с углового от Риса Джеймса.
В концовке первого тайма в ворота «Челси» был назначен пенальти. Энтони Тейлор после просмотра видеоповтора показал прямую красную карточку защитнику синих Рису Джеймсу за игру рукой в своей штрафной и указал на точку.
С 11-метровой отметки на 45+4 минуте счёт в матче сравнял нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
После трёх туров «Ливерпуль» и «Челси» имеют в своём активе по 7 очков. Столько же у «Эвертона» и «Вест Хэма». Эти четыре команды на данный момент возглавляют турнирную таблицу АПЛ.
В четвёртом туре английской