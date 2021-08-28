«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче третьего тура АПЛ

Встреча завершилась вничью 1:1.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Кай Хаверц пробил головой после навеса с углового от Риса Джеймса.

В концовке первого тайма в ворота «Челси» был назначен пенальти. Энтони Тейлор после просмотра видеоповтора показал прямую красную карточку защитнику синих Рису Джеймсу за игру рукой в своей штрафной и указал на точку.

С 11-метровой отметки на 45+4 минуте счёт в матче сравнял нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.