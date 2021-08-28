«Челси» пугает «Зенит». Синие выстояли тайм в меньшинстве с «Ливерпулем»
Ничья в центральном матче 3-го тура английской
Ничья в центральном матче 3-го тура английской
Сразу после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в «Зените» подчеркнули очевидное: «Челси» — фаворит квартета. Эту мысль озвучили и Сергей Семак, и Деян Ловрен, и Вячеслав Караваев, хотя тут и так все ясно. Команда Томаса Тухеля — действующий победитель главного еврокубка, усилившийся одним из сильнейших форвардов современности Ромелу Лукаку. Шансов обыграть «Челси» действительно немного.
Но с календарем «Зениту», наверное, повезло. Уже 14 сентября, в 1-м туре группового этапа,
Проблема в том, что даже на заре сезона «Челси» остается серьезной угрозой. В 1-м туре АПЛ синие не заметили «Кристал Пэлас», во 2-м — измотали «Арсенал», но великодушно забили ему всего дважды. В 3-м — героически сражались с «Ливерпулем».
Это не преувеличение. «Челси» в очередной раз поразил гибкостью. Если в дерби с «Пэлас» и «Арсеналом» синие действовали первым номером и владели мячом примерно две трети времени, то на этот раз Тухель осознанно перешел на игру от соперника. Достаточно сказать, что до перерыва владение мячом лондонцев составляло всего 37 процентов, а после — еще меньше.
Еще удивительнее, что под ярко выраженную контратакующую модель Тухель оставил Лукаку, а не выпустил Тимо Вернера даже на замену. Бельгиец растерзал «Арсенал» в первой игре после возвращения в АПЛ, но на «Энфилде» ему было тяжелее. А вот партнеры вполне комфортно чувствовали себя при игре без мяча и спокойно искали шанс. Нашли на «стандарте» — Кай Хаверц забил случайный, пусть и красивый гол.
Если «Челси» спокойно играл вторым номером, то «Ливерпуль» в первом тайме разочаровал. До начала добавленного времени хозяева вообще ни разу не пробили в створ, а из опасных моментов можно было выделить разве что неточный выстрел Харви Элиотта
Но прямо перед перерывом случился момент, перевесивший все созданное «Ливерпулем» в первом тайме. В течение пяти секунд хозяева нанесли четыре удара, один из которых в перекладину, а другой — в стоявшего на линии Риза Джеймса. Если быть точным, мяч от бедра защитника «Челси» отскочил в руку, но арбитр Энтони Тэйлор в суматохе не сразу это разглядел. Помог ВАР — и вслед за назначением пенальти Джеймса еще и удалили. Суровое решение, которое в соцсетях бурно обсуждалось весь перерыв. Но таковы правила: мяч летел прямо в ворота, а значит следует показать красную карточку.
Мо Салах легко реализовал пенальти, но огонь на этом не погас — Тэйлору пришлось показать еще несколько предупреждений и провести со всеми разъяснительные беседы, чтобы снять напряжение.
Перерыв подоспел кстати для «Челси». За это время Тухель успел всем внушить то, что и так было понятно: следующие 45 минут команде придется обороняться еще глубже и внимательнее. «Челси» переключился на схему 5−3−1, Лукаку остался в одиночестве ловить ошметки моментов, а Сесар Аспиликуэта после выхода Тиагу Силвы сместился направо. Вряд ли Тухель планировал
«Ливерпуль» мог обеспечить победу в первые 15 минут второго тайма — «Челси» давно не испытывал такого мощного давления. Но автобус Тухеля работал почти безошибочно, а Эдуар Менди отражал все, что движется.
«Энфилд» свистел — болельщики не понимали, как за целый тайм, играя в большинстве, их команда не забила. Пожалуй, с любым другим соперником в аналогичной ситуации «Ливерпуль» справился бы без проблем. Но Тухель идеально подготовил «Челси» и написал пособие по игре вдесятером — на финише у красных даже не получилось создать никакого навала. 1:1 — оба