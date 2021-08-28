Курт Зума стал игроком «Вест Хэма»

«Я очень счастлив и очень горд. Мой разговор с тренером прошёл очень быстро. Я просто почувствовал, что он действительно хочет, чтобы я пришёл и присоединился к команде, которая начала сезон очень хорошо.



Отличный сезон, который “Вест Хэм” провёл в прошлом году, придал команде уверенности в том, что в этом году она будет ещё лучше, и я хочу помочь ей в этом», — приводит слова Зума официальный сайт клуба.