Курт Зума стал игроком «Вест Хэма»
Французский защитник Курт Зума перешел из «Челси» в «Вэст Хэм».
Французский защитник Курт Зума перешел из «Челси» в «Вэст Хэм».
Французский защитник Курт Зума перешёл из «Челси» в «Вэст Хэм».
«Я очень счастлив и очень горд. Мой разговор с тренером прошёл очень быстро. Я просто почувствовал, что он действительно хочет, чтобы я пришёл и присоединился к команде, которая начала сезон очень хорошо.
Отличный сезон, который “Вест Хэм” провёл в прошлом году, придал команде уверенности в том, что в этом году она будет ещё лучше, и я хочу помочь ей в этом», — приводит слова Зума официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит за 26-летнего футболиста € 30 млн.
За «Челси» Курт Зума выступал с 2014 года. Он двукратный чемпион Англии, ещё по разу выиграл с синими Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок английской лиги.