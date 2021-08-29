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00:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» на своем поле уступил «Эмполи» в первом матче без Криштиану Роналду

В матче второго тура Серии А туринский «Ювентус» на своём поле уступил «Эмполи» со счётом 0:1.

Ювентус
ЭмполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Это был первый матч команды после трансфера Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Единственный гол в матче на 21-минуте забил Леонардо Манкузо.

«Ювентус» после двух туров имеет в своём активе одно очко. У «Эмполи» одна победа и одно поражение. Возглавляют таблицу «Лацио» и «Интер», которые одержали по две победы.

Напомним, недавно «Манчестер Юнайтед» объявил, что Криштиану Роналду вернулся в команду после 11 лет отсутствия. Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

Ювентус
0:1
Первый тайм: 0:1
Эмполи
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