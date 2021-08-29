«Ювентус» на своем поле уступил «Эмполи» в первом матче без Криштиану Роналду

Это был первый матч команды после трансфера Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Единственный гол в матче на 21-минуте забил Леонардо Манкузо.

«Ювентус» после двух туров имеет в своём активе одно очко. У «Эмполи» одна победа и одно поражение. Возглавляют таблицу «Лацио» и «Интер», которые одержали по две победы.