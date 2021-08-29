«Считаю ли себя звездой? Да» «Реал» нацелился на самого дорогого футболиста мира. Почему клуб отдает за Мбаппе миллионы?

Сливочные рассчитывают, что 22-летний нападающий присоединится к команде уже в текущее трансферное окно, но парижане отвергают одно предложение за другим. Сам Мбаппе готов продолжить карьеру в Мадриде, при этом переговоры между клубами затягиваются.

Почему «Реал» так сильно хочет заполучить француза? Сколько ПСЖ просит за своего игрока? «Лента.ру» рассказывает о том, что происходит вокруг трансфера, который может стать одним из самых громких событий футбольного лета.

Давний интерес

«Реал» и Мбаппе, Мбаппе и «Реал» — история взаимоотношений самого титулованного клуба мира и самого дорого футболиста планеты тянется без малого восемь лет. Впервые мадридцы пробовали приобрести француза, когда тому было всего 13 лет, и он играл за известную в Париже школу «Клерфонтен». «Реал» хотел, чтобы юный игрок, в котором испанцы разглядели большой талант, перешел в их академию. Переговоры вел лично на тот момент главный тренер второй команды мадридского клуба, чемпион мира-1998 Зинедин Зидан, но Мбаппе и его родители решили, что переезжать в другую страну Килиану пока рано. Футболист остался во Франции, а спустя два года подписал свой первый профессиональный контракт с «Монако». Как показало время, этот шаг себя оправдал.

Тем временем «Реал» продолжал следить за молодым талантом. Даже когда Мбаппе в 2017 году перешел в ПСЖ, подписав контракт на пять лет. Более того, именно с тех пор в прессе стали регулярно появляться слухи, что сливочные мечтают о футболисте, постоянно находятся на связи и зовут к себе. К тому моменту Килиан уже находился в статусе восходящей звезды европейского футбола.

По-настоящему реальным переезд француза в Мадрид стал только в 2021 году. Летом ходило все больше разговоров, что Килиан хочет сменить клуб. И «Реал» сделал ПСЖ первое предложение: 160 миллионов евро за нападающего. Так почему же Мбаппе захотел покинуть столицу Франции?

Фактор Месси

Переход иконы мирового футбола, аргентинца Лионеля Месси из «Барселоны» в ПСЖ казался для французского клуба сбывшейся мечтой. Парижане заполучили самого узнаваемого игрока на планете, гения, с которым можно выиграть все трофеи и, наконец, покорить Лигу чемпионов. Но трансфер Лео принес боссам ПСЖ не только невероятную радость, но и немалую головную боль.

Не прошло и недели после заключения аргентинцем двухлетнего контракта, как появилась новость: звезда ПСЖ, чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Килиан Мбаппе хочет покинуть Париж. И сделать это уже в текущее летнее трансферное окно, то есть до 31 августа. Главный претендент на игрока — мадридский «Реал».

Французская пресса утверждала: триггером стал как раз приход Месси. Якобы самолюбивый француз хочет быть в ПСЖ на особых условиях, безусловным первым номером, поскольку уверен, что заслуживает этого.

Считаю ли я себя звездой? Думаю, да. Если лицо человека встречается по всему городу и по всему миру, это так. Быть звездой — это вопрос статуса, но это не делает меня лучше других. Должны ли игроки быть друзьями? Нет. Как и пекарю не надо дружить с другими пекарями. Для побед не нужно каждый день ужинать с партнерами по команде. Килиан Мбаппе футболист сборной Франции

Только в атаке команды Мбаппе приходится конкурировать за место на поле и за внимание публики с другими звездами — Неймаром, Мауро Икарди и Анхелем Ди Марией. А тут еще ПСЖ развернул летом грандиозную трансферную кампанию, взяв чемпиона Европы, вратаря Джанлуиджи Доннарумму, победителей Лиги чемпионов Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими, Джорджиньо Вейналдума и, конечно, Месси. На фоне такой россыпи суперзвезд роль примы в ПСЖ для Килиана была не гарантирована. Особенно при Месси. Француз неизбежно попал бы в тень великого аргентинца.

«Мбаппе — настоящее и будущее футбола»

Все основания говорить о себе как о звезде у Мбаппе есть. К своим 22 годам Килиан стал основным форвардом ПСЖ, выиграл чемпионат мира и получил статус самого дорого футболиста планеты. Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) зимой 2020 года оценил игрока в 262,5 миллиона евро. Самым дорогим футболистом в мире Мбаппе остается и сейчас. Правда, цена за игрока упала до 160 миллионов евро, что не мешает экспертам, тренерам, и даже звездам мирового футбола им восхищаться.

Мбаппе — это будущее и настоящее футбола. Он фантастический игрок, очень быстрый, и он будет в дальнейшем только прогрессировать. Криштиану Роналду пятикратный обладатель "Золотого мяча"

В 15 лет Килиан подписал первый профессиональный контракт с «Монако», пойдя по пути легендарного французского форварда Тьерри Анри. Уже через год дебютировал во взрослом футболе в матче против «Кана» и даже забил гол в чемпионате Франции, став самым юным игроком в истории монегасков, кому удалось это сделать. Вскоре футболист стал основным форвардом «Монако». В первый полноценный сезон-2016/2017 за красно-белых француз забил 26 мячей во всех турнирах, включая шесть в Лиге чемпионов, чем обратил на себя внимание всего мира, а главное, помог своему клубу прервать гегемонию ПСЖ и стать чемпионом Франции.

После блистательного сезона заполучить молодого таланта хотели сразу многие европейские гранды. Но главным претендентом стал ПСЖ, который стремительно набирал обороты на трансферном рынке, летом 2017 года купив звезду «Барселоны» Неймара за умопомрачительные 222 миллиона евро. Парижанам удалось договориться об аренде Мбаппе, но с обязательным выкупом за 180 миллионов евро, что стало рекордом для игроков моложе 20 лет. Форвард сходу влился в команду и вместе с ней стал чемпионом Франции. В следующие три сезона Килиан был главной ударной силой столичного клуба — каждый раз он побеждал в гонке бомбардиров Лиги 1.

Килиан превратился в самую настоящую звезду и окончательно утвердился в этой роли после победы сборной Франции на чемпионате мира-2018. На российских стадионах нападающий продемонстрировал весь спектр своего таланта, забив четыре мяча. А гол в ворота сборной Хорватии в финале стал вишенкой на торте его выступления на мундиале.

Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира. А за победу на чемпионате мира получил около 500 тысяч евро призовых. Правда, футболист отдал премиальные во французскую благотворительную организацию, занимающуюся спортивной деятельностью больных детей и детей с ограниченными возможностями. Килиан при этом пояснил, что в деньгах не нуждается, что неудивительно, так как к тому времени зарабатывал в ПСЖ больше 15 миллионов евро в год.

Французом продолжали восхищаться. Мбаппе получал щедрые комплименты, в том числе, от легендарных соотечественников.

Мбаппе по манере игры напоминает Роналдо. У него есть характеристики игрока мирового уровня, и он должен управлять ими должным образом. Если он следил за карьерой Роналдо, он станет одной из легенд, которые вошли в историю спорта. Николя Анелька французский футболист, чемпион Европы-2000

«Платите или играйте с гольфистом»

После того как стало известно, что «Реал» готов забрать Мбаппе уже этим летом, начался классическая трансферная сага. Болельщики запаслись попкорном, а в прессе едва ли не каждый день появлялась противоречивая информация. Одни инсайдеры сообщали, что Мбаппе объявил своему окружению, что не собирается покидать ПСЖ. Другие, что игрок недоволен положением в команде и твердо намерен уйти, отклонив несколько предложений, в том числе, новый пятилетний контракт с повышением зарплаты до 25 миллионов евро в год.

«Реал» положил конец слухам, когда 24 августа предложил за Килиана 160 миллионов евро. ПСЖ ответил отказом. Более того, предложение «Реала» вызвало в стане парижан бурную реакцию: «Они ведут себя некорректно, даже незаконно, так как на протяжении двух лет постоянно связывались с игроком. Для нас это неприемлемо и неправильно. Предложение “Реала” далеко от оценки того, что из себя представляет Килиан на сегодня. Мы все еще должны “Монако” часть денег. Мы не будем никого удерживать. Но игроки должны уходить на наших условиях. Предложение “Реала” недостаточно велико», — заявил спортивный директор парижан Леонардо.

Брат владельца ПСЖ, шейх Шахад бин Халифа Аль-Тани подлил масла в огонь, с одной стороны, сыронизировав на тему оффера мадридцев, а с другой, дав понять, что им стоит увеличить сумму за Мбаппе. «Если вы согласны с указанной ценой, то свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом», — написал он в Twitter, намекая на полузащитника сливочных Гарета Бейла, который не всегда попадает в основной состав и известен тем, что любит играть в гольф.

Заявления представителей ПСЖ не смутили «Реал». Через два дня мадридцы увеличили сумму уже до 180 миллионов евро. Но и эта цифра не впечатлила боссов парижского клуба. Они рассчитывают выручить за Мбаппе еще больше.

от 180 до 200 миллионов евро просит ПСЖ у «Реала» за Килиана Мбаппе.

Сам француз до сих пор никак не прокомментировал ситуацию с возможным трансфером в «Реал». Как сообщают инсайдеры, Мбаппе с пониманием отнесется, если ПСЖ не продаст его сейчас. Килиан готов подождать до зимнего трансферного окна, а если потребуется, то и до следующего лета.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино сообщил, что француз продолжает тренироваться и наравне со всеми готовится к матчу чемпионата Франции с «Реймсом», который состоится 29 августа: «Килиан ничего не говорил мне о желании покинуть ПСЖ. Позиция нашего президента и спортивного директора четко определяет ситуацию по нему. Мбаппе, Неймар и Месси хорошо тренировались перед матчем с “Реймсом”. Они определенно попадут в состав, но мы решим позже, выйдут ли они в старте», — сказал Почеттино.

В отличие от заметно нервничающих парижан, в Мадриде сохраняют спокойствие. И не переживают, даже если переход Мбаппе летом и не состоится: «Он великий футболист, но у нас также есть хорошие игроки. Нам предстоит соревноваться с лучшими командами мира. Впереди Лига чемпионов со сложными матчами. Если нам удастся усилится, это будет лучше для всех», — заявил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

В любом случае, кажется, трансфер Мбаппе в мадридский клуб — дело решенное. И если француз не перейдет в «Реал» сейчас, то в любом случае сделает это позднее.

Вопрос статуса

Если трансфер Мбаппе все же состоится, то станет идеальным решением для всех. Это ситуация win-win-win. Прошлый сезон получился неудачным как для ПСЖ, так и для Мбаппе. Столичный клуб уступил чемпионство «Лиллю» и не смог преодолеть стадию полуфинала в Лиге чемпионов, проиграв «Манчестер Сити», а форвард вместе со сборной Франции провалил чемпионат Европы, не забив ни одного гола. Такие неудачи могут повлиять на кого угодно. Мбаппе в новом сезоне не выглядит немотивированным, в трех матчах чемпионата Франции он забил два мяча, но переход в такой клуб как «Реал» — новый вызов.

Больше всего в трансфере заинтересован, конечно, «Реал». Мадридский клуб располагает только одним форвардом с мировым именем — Каримом Бензема. Для команды, которая ставит перед собой задачу побеждать во всех турнирах, этого мало. Кроме того, в «Реале» вакантна негласная позиция суперзвезды. «Королевский клуб» имиджево померк после перехода Криштиану Роналду в «Ювентус». А этим летом из Мадрида в Париж перебрался и символ «Реала», его капитан, защитник Серхио Рамос, который провел в команде 16 лет. Приобретение Мбаппе для мадридцев — маленький реванш у парижан и первый шаг к возвращению статуса самого могущественного клуба мира.

Наконец, трансфер француза позволит «Реалу» вновь претендовать на титулы, среди которых победа в чемпионате Испании и, конечно, Лиге чемпионов. Последний раз сливочные выигрывали главный клубный турнир Европы в 2018 году, и в Мадриде наверняка хотели бы вернуть подзабытое чувство большого триумфа.