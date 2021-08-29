«Реал Мадрид» с минимальным счётом обыграл на выезде «Бетис»

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Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Помогали ему ассистенты Диего Санчес Рохо и Хосе Энрике Наранхо Перес.

Единственный гол был забит Даниэлем Карвахалем. На 61-й минуте Карим Бензема сделал подачу в штрафную, после которой защитник «сливочных» с лёту пробил в дальний угол ворот.