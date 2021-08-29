«Реал Мадрид» с минимальным счётом обыграл на выезде «Бетис»
В третьем туре испанской Примеры «Реал Мадрид» одержал гостевую победу в матче с «Бетисом» со счётом 1:0.
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В третьем туре испанской Примеры «Реал Мадрид» одержал гостевую победу в матче с «Бетисом» со счётом 1:0.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Помогали ему ассистенты Диего Санчес Рохо и Хосе Энрике Наранхо Перес.
Единственный гол был забит Даниэлем Карвахалем. На 61-й минуте Карим Бензема сделал подачу в штрафную, после которой защитник «сливочных» с лёту пробил в дальний угол ворот.
После трёх туров в активе «Королевского клуба» 7 очков. Помимо сегодняшней победы, «Реал Мадрид» одержал крупную победу над «Алавесом» (4:1) и сыграл вничью с «Леванте» (3:3). «Бетис» на старте сезона набрал 2 очка. Клуб из Севильи сыграл с одинаковым счётом 1:1 с «Мальоркой» и «Кадисом».