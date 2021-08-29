Холанд отказал «ПСЖ». Он хочет перейти в «Реал» через год

Парижский клуб планировал подписать 21-летнего форварда, рассматривая его в качестве замены Килиану Мбаппе, который хочет уйти в «Реал». Однако норвежец отказал «ПСЖ» и решил этот сезон провести в «Боруссии». Через год он также намерен перебраться в мадридскую команду.