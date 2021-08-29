Холанд отказал «ПСЖ». Он хочет перейти в «Реал» через год
Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд не намерен переходить в «ПСЖ».
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Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд не намерен переходить в «ПСЖ».
Парижский клуб планировал подписать 21-летнего форварда, рассматривая его в качестве замены Килиану Мбаппе, который хочет уйти в «Реал». Однако норвежец отказал «ПСЖ» и решил этот сезон провести в «Боруссии». Через год он также намерен перебраться в мадридскую команду.
Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» полагали, что «Дортмунд» отпустит Холанда за 200 млн евро. Следующим летом вступит в силу пункт в контракте Холанда с «Боруссией», по которому его отступные составят 75 млн евро.
В этом сезоне 21-летний форвард забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 3 матчах Бундеслиги.