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09:31 (мск), источник: Sports.Ru

Холанд отказал «ПСЖ». Он хочет перейти в «Реал» через год

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд не намерен переходить в «ПСЖ».

ПСЖ
Боруссия Д
РеалЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Парижский клуб планировал подписать 21-летнего форварда, рассматривая его в качестве замены Килиану Мбаппе, который хочет уйти в «Реал». Однако норвежец отказал «ПСЖ» и решил этот сезон провести в «Боруссии». Через год он также намерен перебраться в мадридскую команду.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» полагали, что «Дортмунд» отпустит Холанда за 200 млн евро. Следующим летом вступит в силу пункт в контракте Холанда с «Боруссией», по которому его отступные составят 75 млн евро.

В этом сезоне 21-летний форвард забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 3 матчах Бундеслиги.

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