Балотелли гневно отреагировал на свою замену в матче чемпионата Турции
Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли угодил в скандал в своем третьем матче за турецкий клуб.
Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли угодил в скандал в своем третьем матче за турецкий клуб.
В игре против «Коньяспор» 31-летний футболист вышел на поле в стартовом составе, но на 57-й минуте был заменен при счете 0:0. Это вызвало гневную реакцию
Спустя несколько минут после замены Балотелли «Адана Демирспор» вышел вперед, однако в концовке встречи «Коньяспору» удалось забить ответный мяч и завершить встречу вничью.
Балотелли перешел в «Адана Демирспор» в июле этого года, подписав трехлетний контракт. Форвард известен по выступлениям за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и другие клубы.