Балотелли гневно отреагировал на свою замену в матче чемпионата Турции

В игре против «Коньяспор» 31-летний футболист вышел на поле в стартовом составе, но на 57-й минуте был заменен при счете 0:0. Это вызвало гневную реакцию экс-форварда сборной Италии, который стал кричать и размахивать руками на скамейке запасных. В отчаянии он ударил одного из своих товарищей по команде, который сидел рядом с ним. Но игрок не отреагировал на произошедшее.