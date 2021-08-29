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13:59 (мск), источник: Матч ТВ

Балотелли гневно отреагировал на свою замену в матче чемпионата Турции

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли угодил в скандал в своем третьем матче за турецкий клуб.

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Источник: Reuters

В игре против «Коньяспор» 31-летний футболист вышел на поле в стартовом составе, но на 57-й минуте был заменен при счете 0:0. Это вызвало гневную реакцию экс-форварда сборной Италии, который стал кричать и размахивать руками на скамейке запасных. В отчаянии он ударил одного из своих товарищей по команде, который сидел рядом с ним. Но игрок не отреагировал на произошедшее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя несколько минут после замены Балотелли «Адана Демирспор» вышел вперед, однако в концовке встречи «Коньяспору» удалось забить ответный мяч и завершить встречу вничью.

Балотелли перешел в «Адана Демирспор» в июле этого года, подписав трехлетний контракт. Форвард известен по выступлениям за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и другие клубы.

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