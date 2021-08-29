Мбаппе чувствует, что его удерживают в «ПСЖ» против воли

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По мнению Мбаппе, «ПСЖ» удерживает его в команде против воли. При этом французский форвард считает, что руководство клуба не выполняет собственное обещание.

«Реал» предложил за игрока € 170 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Мбаппе настаивает, что руководство «ПСЖ» обещало продать его за ту же сумму, которое заплатило за переход игрока из «Монако». Тогда парижане заплатили € 180 млн.