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13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе чувствует, что его удерживают в «ПСЖ» против воли

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе недоволен позицией парижан по поводу возможного перехода игрока в мадридский «Реал», утверждает Sky Sports.

ПСЖ
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Источник: Reuters
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По мнению Мбаппе, «ПСЖ» удерживает его в команде против воли. При этом французский форвард считает, что руководство клуба не выполняет собственное обещание.

«Реал» предложил за игрока € 170 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Мбаппе настаивает, что руководство «ПСЖ» обещало продать его за ту же сумму, которое заплатило за переход игрока из «Монако». Тогда парижане заплатили € 180 млн.

Несмотря на практически идентичное предложение, «ПСЖ» пока не хочет отпускать игрока. Стороны продолжают вести переговоры. Ранее в «ПСЖ» подтвердили, что Мбаппе хочет перейти в «Реал». Но спортивный директор парижан Леонардо прямо сказал, что клуб отпустит игрока лишь на тех условиях, которые устроят «ПСЖ».

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