Обнародовано аудио разговора Роналду за несколько часов перед переходом в «МЮ»

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В беседе он подтвердил, что близок к переходу в один из клубов из Манчестера.

«Сделка очень близка, мы закроем её сегодня или завтра, “Юнайтед” или “Сити”. Оба претендуют на меня», — сказал Роналду в аудиозаписи, которая опубликована в «твиттере» Futimas.

Также в разговоре Роналду предложил собеседнику трудоустроить бывшего защитника «Зенита» Бруну Алвеша в «Насьональ», клуб из родного города Криштиану. В настоящее время Алвеш является свободным агентом.