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15:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Обнародовано аудио разговора Роналду за несколько часов перед переходом в «МЮ»

В интернете появилось аудио разговора португальского форварда Криштиану Роналду за несколько часов до перехода в «Манчестер Юнайтед».

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Источник: AP 2021
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В беседе он подтвердил, что близок к переходу в один из клубов из Манчестера.

«Сделка очень близка, мы закроем её сегодня или завтра, “Юнайтед” или “Сити”. Оба претендуют на меня», — сказал Роналду в аудиозаписи, которая опубликована в «твиттере» Futimas.

Также в разговоре Роналду предложил собеседнику трудоустроить бывшего защитника «Зенита» Бруну Алвеша в «Насьональ», клуб из родного города Криштиану. В настоящее время Алвеш является свободным агентом.

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальца 27 августа. Сообщалось, что он присоединится к английскому клубу после паузы на матчи сборных. Португальский форвард перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», за который он выступал с 2018 года. Англичане заплатят туринскому клубу за 36-летнего нападающего около € 20 млн.

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