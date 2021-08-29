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17:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монако» обыграл «Труа» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Футболисты «Монако» нанесли поражение «Труа» в матче четвертого тура чемпионата Франции.

Монако
ТруаЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Встреча, прошедшая в Труа, завершилась победой гостей со счетом 2:1. Дубль у монегасков оформил Софиан Диоп (40-я и 58-я минуты). Еще один гол защитник «Монако» Рубен Агилар отправил в свои ворота (51).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал матч из-за дисквалификации после полученной в прошлом туре красной карточки.

Труа
1:2
Первый тайм: 0:1
Монако
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