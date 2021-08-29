«Монако» обыграл «Труа» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в Труа, завершилась победой гостей со счетом 2:1. Дубль у монегасков оформил Софиан Диоп (40-я и 58-я минуты). Еще один гол защитник «Монако» Рубен Агилар отправил в свои ворота (51).