Рой Кин: «МЮ» с Роналду не выиграть крупных трофеев. Проблемы в полузащите остались
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о возвращении форварда Криштиану Роналду в команду.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о возвращении форварда Криштиану Роналду в команду.
«Думаю, это прекрасные новости для “МЮ”, для фанатов, для АПЛ. Не сомневаюсь, что он остается футболистом мирового класса. Я вижу желание, вижу голод, для него это не просто погоня за чеком.
Мы видели, как он стал лучшим бомбардиром Евро, и он будет держать в голове предстоящий чемпионат мира.
Он умный парень. Он возвращается в «МЮ» за трофеями. Я не думаю, что он поможет выиграть
Конечно, он захочет большего, у него есть менталитет победителя, который он принесет с собой в раздевалку, также он помешан на поддержании физической формы. К тому же он входит в число самых умных футболистов на моей памяти. Он умеет подстраивать свою игру и является победителем по натуре.
Он прирожденный чемпион, он не хочет расслабляться. Молодежь нуждается в таком примере — он бесценен.
Вижу много плюсов от перехода, но в целом «МЮ» не будет готов выиграть титул, он не сможет сократить отставание от лидеров", — сказал Кин.