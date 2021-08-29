Рой Кин: «МЮ» с Роналду не выиграть крупных трофеев. Проблемы в полузащите остались

Мы видели, как он стал лучшим бомбардиром Евро, и он будет держать в голове предстоящий чемпионат мира.



Он умный парень. Он возвращается в «МЮ» за трофеями. Я не думаю, что он поможет выиграть что-то крупное, все же проблемы команды в полузащите никуда не делись, но Кубок английской лиги или Кубок Англии — это возможно.



Конечно, он захочет большего, у него есть менталитет победителя, который он принесет с собой в раздевалку, также он помешан на поддержании физической формы. К тому же он входит в число самых умных футболистов на моей памяти. Он умеет подстраивать свою игру и является победителем по натуре.



Он прирожденный чемпион, он не хочет расслабляться. Молодежь нуждается в таком примере — он бесценен.



Вижу много плюсов от перехода, но в целом «МЮ» не будет готов выиграть титул, он не сможет сократить отставание от лидеров", — сказал Кин.