«Барселона» одержала победу над «Хетафе» в матче Примеры

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Счёт в матче был открыт уже на второй минуте. С передачи Жорди Альбы отличился Серхи Роберто.

На 18-й минуте гости восстановили равенство на табло. С передачи Карлеса Аленьи мяч в ворота тер Штегена забил Сандро Рамирес.

Однако ещё в первом тайме хозяева поля вновь вышли вперёд: с передачи Френки де Йонга отличился Мемфис Депай.

Для нидерландского нападающего этот мяч стал уже вторым в футболке «Барселоны»: в предыдущем туре он забил в ворота «Атлетика» Бильбао, а ранее отметился голевой передачей в игре с «Реалом Сосьедад».