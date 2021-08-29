«Барселона» одержала победу над «Хетафе» в матче Примеры
Сегодня, 29 августа, на стадионе «Камп Ноу» прошёл матч между «Барселоной» и «Хетафе». Каталонцы одержали победу 2:1.
Сегодня, 29 августа, на стадионе «Камп Ноу» прошёл матч между «Барселоной» и «Хетафе». Каталонцы одержали победу 2:1.
Счёт в матче был открыт уже на второй минуте. С передачи Жорди Альбы отличился Серхи Роберто.
На 18-й минуте гости восстановили равенство на табло. С передачи Карлеса Аленьи мяч в ворота тер Штегена забил Сандро Рамирес.
Однако ещё в первом тайме хозяева поля вновь вышли вперёд: с передачи Френки де Йонга отличился Мемфис Депай.
Для нидерландского нападающего этот мяч стал уже вторым в футболке «Барселоны»: в предыдущем туре он забил в ворота «Атлетика» Бильбао, а ранее отметился голевой передачей в игре с «Реалом Сосьедад».
Таким образом, после трёх туров «Барселона» набирает 7 очков — столько же у мадридского «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Мальорки», лидирующих в Примере. «Хетафе» пока не набрал ни одного очка и занимает 18 строчку в турнирной таблице.