«Вольфсбург» обыграл «РБ Лейпциг» и единолично возглавил Бундеслигу

Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге и завершилась со счётом 1:0.

«Вольфсбург» в трёх матчах набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Лейпциг» (3) потерпел второе поражение в сезоне и находится на десятой строчке. «Бавария» и «Фрайбург», в активе которых по 7 очков, располагаются в тройке.