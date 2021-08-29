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22:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вольфсбург» обыграл «РБ Лейпциг» и единолично возглавил Бундеслигу

В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» переиграл «РБ Лейпциг».

ВольфсбургЛейпцигЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге и завершилась со счётом 1:0.

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Единственный мяч на 52-й минуте матча забил защитник «Вольфсбурга» Жером Руссийон. Игрок «волков» отправил мяч в пустые ворота после отскока.

Бывший нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп, выступающий за «Вольфсбург», провёл на поле 78 минут.

«Вольфсбург» в трёх матчах набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Лейпциг» (3) потерпел второе поражение в сезоне и находится на десятой строчке. «Бавария» и «Фрайбург», в активе которых по 7 очков, располагаются в тройке.

В прошлом сезоне «Лейпциг» был вторым после «Баварии», «Вольфсбург» занял четвёртое место.

Вольфсбург
1:0
Первый тайм: 0:0
РБ Лейпциг
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