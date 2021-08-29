«МЮ» обыграл «Вулверхэмптон» в сотом матче Сульшера в качестве тренера в АПЛ

Этот матч стал сотым для Уле-Гуннара Сульшера в качестве тренера «красных дьяволов» в АПЛ. Его команда одержала победу над «Вулвз» со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 80-й минуте. Новичок «МЮ» Рафаэль Варан отдал пас на фланг, где Мэйсон Гринвуд после сольного прохода поразил ворота хозяев поля.

Этот гол стал для 19-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» третьим в нынешнем сезоне АПЛ. Ранее он отличался в игре с «Лидс Юнайтед» (5:1) дома и на выезде с «Саутгемптоном» (1:1).

После трёх туров «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 7 очков, а «Вулверхэмптон» начинает сезон с трёх поражений подряд.