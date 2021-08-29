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21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«МЮ» обыграл «Вулверхэмптон» в сотом матче Сульшера в качестве тренера в АПЛ

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Молине» в матче третьего тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Юнайтед
ВулверхэмптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Этот матч стал сотым для Уле-Гуннара Сульшера в качестве тренера «красных дьяволов» в АПЛ. Его команда одержала победу над «Вулвз» со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 80-й минуте. Новичок «МЮ» Рафаэль Варан отдал пас на фланг, где Мэйсон Гринвуд после сольного прохода поразил ворота хозяев поля.

Этот гол стал для 19-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» третьим в нынешнем сезоне АПЛ. Ранее он отличался в игре с «Лидс Юнайтед» (5:1) дома и на выезде с «Саутгемптоном» (1:1).

После трёх туров «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 7 очков, а «Вулверхэмптон» начинает сезон с трёх поражений подряд.

В следующем туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Уотфордом», а «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Ньюкасл Юнайтед». Обе встречи состоятся 11 сентября.

Вулверхэмптон
0:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
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