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21:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси остался в запасе «ПСЖ» на матч с «Реймсом», Мбаппе — в старте

Стали известны стартовые составы «Реймса» и «Пари Сен-Жермен» на матч 4-го тура Лиги 1.

ПСЖ
РеймсЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

Франция 2021/2022
Тур 4, 29.08.2021, 21:45

Реймс0ПСЖ1

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси остался в запасе.

«Реймс»: Райкович, Фаес, Абдельхамид, Гравийон, Фоке, Мбуку, Мунетси, Кеббаль, Кассама, Лопи, Туре.

«ПСЖ»: Навас, Хакими, Маркиньос, Диалло, Керер, Верратти, Вейналдум, Гейе, Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Реймс» — «ПСЖ» состоится сегодня, 29 августа, на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе. Начало встречи — в 21:45 мск.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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