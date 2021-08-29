Месси дебютировал за «ПСЖ»

Матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Реймс» — «ПСЖ» проходит сейчас на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе. Текстовую онлайн-трансляцию матча «Реймс» — «ПСЖ» можно посмотреть здесь .

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.