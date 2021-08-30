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00:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Получил по лицу, проводил Мбаппе в Мадрид? Как Месси дебютировал за «ПСЖ»

«ПСЖ» обыграл «Реймс» в дебютном матче Лионеля Месси.

ПСЖ
РеймсЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Всего лишь месяц назад вряд ли кто-то мог предположить, что не просто проведет очередной воскресный вечер за просмотром матча французской Лиги 1, но и окажется в предвкушении чего-то великого и грандиозного. Однако август 2021-го подарил нам предостаточно сенсаций, среди которых — переход Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен». Футбольная общественность (да и, наверное, сам аргентинец) до сих пор пребывает в состоянии шока после его неожиданного ухода из родной «Барселоны», с которой ему пришлось расстаться из-за испанской бюрократии. В связи с этим дебют Лео за новый клуб внезапно оказался одним из самых ожидаемых событий этого лета.

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А выхода Месси в футболке другой команды действительно пришлось подождать: игры со «Страсбургом» и «Брестом», завершившиеся с одинаковым счетом 4:2 в пользу парижан, бывший капитан «Барсы» пропустил и впервые попал в заявку на матч спустя 2,5 недели после подписания контракта с «ПСЖ». Поистине историческое событие произошло в Реймсе, куда парижане прибыли на поединок с одноименным клубом. К этому моменту столичная команда находилась в статусе догоняющих после несколько сенсационно мощного старта «Анже», набравшего 10 очков в первых четырех турах. С намерением вернуть себе лидерство в чемпионате Маурисио Почеттино пообещал сегодня выпустить Месси на поле. Весьма символично, что произошло это в один день с долгожданным релизом нового альбома Канье Уэста, в котором, к слову, знаменитый рэпер упомянул аргентинскую звезду футбола, сравнив того с богом.

Попасть в стартовый состав Парижа Лионелю не удалось: первый тайм встречи с «Реймсом» Месси наблюдал со скамейки запасных, что выглядело несколько необычно. Некомфортно из-за этого было и французским телевизионщикам, которые следили за «банкой» парижан с куда большим интересом, чем за происходящим на поле.

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А событий на поле хватало.

Чего стоит быстрый гол Килиана Мбаппе. Французский форвард, став одноклубником Месси, оказался под пристальным вниманием со стороны СМИ ввиду своего резкого желания покинуть «ПСЖ» и уйти в мадридский «Реал». Однако пока трансфер в стан «сливочных» находится в стадии трудных переговоров, Мбаппе приходится выполнять свои обязанности во французском клубе. С ними он справляется на ура: перед выездом в Реймс Килиан имел в своем активе 3 балла (1+2) в трех матчах и свою результативную серию в дуэли с Предрагом Райковичем продлил. Еще один звездный новичок Парижа Ашраф Хакими обыгрался на правом фланге с Анхелем Ди Марией, тот навесил в район вратарской, откуда Мбаппе точно пробил головой.

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Буквально из этой же позиции, но уже в дебюте второго тайма опасно выстрелил Эль Билал Туре, также замкнувший заброс с фланга, да так, что Кейлор Навас не смог поймать мяч и отбил его прямо перед собой. На ошибку коста-риканского голкипера мгновенно отреагировал Маршал Манетси, добивший снаряд в ворота. Однако его гол главный арбитр матча Франсуа Летексье после общения с видеоассистентами отменил, зафиксировав офсайд у хавбека «Реймса».

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В ответ на это Мбаппе технично замкнул прострел все того же Хакими и удвоил преимущество «ПСЖ». Но за вторым голом француза уже никто не следил, ведь в этот момент на бровке стоял уже переодетый Месси, чью фамилию скандировали трибуны стадиона «Огюст Делоне II». Причем не только фанаты гостей, но и некоторые болельщики из Реймса. Что символично, вышел на поле аргентинец вместо своего старого друга Неймара, у которого игра откровенно не задалась.

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Вступив в игру, Месси показал, что прибыл в Париж не отбывать номер и довольствоваться приятным контрактом от катарских шейхов. Последние годы в «Барселоне» аргентинец провел в амплуа плеймейкера с функциями нападающего, и Почеттино не стал придумывать для своего соотечественника новую роль, позволив тому сыграть в привычном стиле.

Лео засветился и в центре поля, и на правом фланге атаки, и слева рядом с Мбаппе. В этом плане Килиану было несколько непривычно: за столь короткий промежуток времени француз еще не успел сообразить связку с Лео, и в его совместных с аргентинцем действиях взаимопонимания было немного. Впрочем, этого обоим форвардам в ближайшем будущем, вероятно, не понадобится, ведь Мбаппе уже одной ногой находится в Мадриде и сегодняшним дублем, возможно, Килиан передал эстафетную палочку одному из лучших футболистов в истории.

На результативный дебют Месси отведенных ему 30-ти минут не хватило, но за это время аргентинец успел «настрелять» 21 передачу, став по их количеству одним из лучших в составе «ПСЖ». Кроме того, Лео собрал на себе три фола. А их могло быть и на один больше, если бы Франсуа Летексье не проглядел эпизод, в котором Манетси откровенно врезал аргентинцу по лицу недалеко от своей штрафной площади, пока тот ждал, возможно, голевого прострела от Мбаппе.

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Впрочем, самое главное для Месси сейчас — это победа «ПСЖ», вернувшегося на первую строчку в турнирной таблице Лиги 1. Теперь чемпионат Франции наравне с остальными первенствами уйдет на двухнедельную паузу, связанную с матчами отборочного этапа чемпионата мира — 2022, после чего звездному аргентинцу предстоит встретиться лицом к лицу с фанатской торсидой «ПСЖ». Но уже не на трибуне, а на футбольном поле. Пока же французы свыкаются с мыслью о том, что выступление Месси в их национальном чемпионате это не сказка, а реальность.

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