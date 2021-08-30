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09:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почеттино: «Месси еще далек от своей лучшей формы, но он наберет топовые кондиции после перерыва»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после матча 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0) поделился мнением об игре форвард Лионеля Месси.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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«Лео был хорош. Он все еще далек от своей лучшей формы, но он хорошо тренируется и наберет топовые кондиции после международного перерыва. Мы ждем от него самого лучшего. Я очень рад, что он дебютировал. Это было очень важно для него.

Он был хорош, с первых же касаний дал команде душевное спокойствие. Для него хорошо начинать в команде с победы. Было приятно слышать, как толпа болеет за него, а не только наши фанаты. Это то, что Лео заслужил», — приводит слова Почеттино Amazon Prime.

Месси в матче с «Реймсом» дебютировал в составе «ПСЖ». На 65-й минуте аргентинец заменил нападающего Неймара.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления еще на сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси.

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