Почеттино: «Месси еще далек от своей лучшей формы, но он наберет топовые кондиции после перерыва»

«Лео был хорош. Он все еще далек от своей лучшей формы, но он хорошо тренируется и наберет топовые кондиции после международного перерыва. Мы ждем от него самого лучшего. Я очень рад, что он дебютировал. Это было очень важно для него.



Он был хорош, с первых же касаний дал команде душевное спокойствие. Для него хорошо начинать в команде с победы. Было приятно слышать, как толпа болеет за него, а не только наши фанаты. Это то, что Лео заслужил», — приводит слова Почеттино Amazon Prime.