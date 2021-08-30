Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.08
Атлетико
Вильярреал
22
Футбол. Зарубежный
29.08
Райо Вальекано
Гранада
40
Футбол. Зарубежный
29.08
Кадис
Осасуна
23
Футбол. Зарубежный
29.08
Салернитана
Рома
04
Футбол. Зарубежный
29.08
Милан
Кальяри
41
Футбол. Зарубежный
29.08
Реймс
ПСЖ
02
Все события
Фоторепортажи
30Ничья «Локо» и «Зенита»
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
09:39 (мск), источник: Sport24

«Атлетико» вырвал ничью у «Вильярреала» благодаря автоголу на 95-й минуте

«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Испании.

Атлетико
ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе победителей по голу забили Ману Тригерос и Арно Груневельд, а у мадридцев счет своим голам в новом сезоне Ла Лиги начал Луис Суарес. На 95-й минуте «Атлетико» спасся от поражения после автогола Аиссы Манди.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» идет на 5-м месте в таблице Ла Лиги с 7 очками. «Вильярреал» все три встречи на старте сезона провел вничью.

Читайте также
Атлетико
2:2
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
 «Скоро паранджу на всех наденете?» «Ак Барс» жестко раскритиковали за отказ от красивых девушек из группы поддержки
Губерниев поспорил с Хабибом по поводу девушек: «Бикини — это прекрасно. И женщинам это нравится!»
РФС продлил контракт с техническим спонсором до 2026 года
Сколько можно позорить ММА? Джейк Пол побил бывшего чемпиона UFC
Форвард «Бенфики» может перейти в «Зенит» в случае ухода Азмуна
Гимнастки Аверины приехали в родной город Заволжье
«Реал» готовит новое предложение по Мбаппе. «ПСЖ» хочет 215 млн
Главный тренер «ПСЖ»: Месси еще далек от своей лучшей формы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь