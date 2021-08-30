«Атлетико» вырвал ничью у «Вильярреала» благодаря автоголу на 95-й минуте
«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Испании.
Атлетико
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«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе победителей по голу забили Ману Тригерос и Арно Груневельд, а у мадридцев счет своим голам в новом сезоне Ла Лиги начал Луис Суарес. На 95-й минуте «Атлетико» спасся от поражения после автогола Аиссы Манди.
«Атлетико» идет на 5-м месте в таблице Ла Лиги с 7 очками. «Вильярреал» все три встречи на старте сезона провел вничью.