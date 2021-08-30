«Атлетико» вырвал ничью у «Вильярреала» благодаря автоголу на 95-й минуте

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе победителей по голу забили Ману Тригерос и Арно Груневельд, а у мадридцев счет своим голам в новом сезоне Ла Лиги начал Луис Суарес. На 95-й минуте «Атлетико» спасся от поражения после автогола Аиссы Манди.