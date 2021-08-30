«Реал» готовит новое предложение по Мбаппе. «ПСЖ» требует 215 млн евро
«Реал» не оставляет попыток приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна.
ПСЖ
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«Реал» не оставляет попыток приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна.
Мадридцы готовят новое предложение по 22-летнему французу, за которого парижский клуб требует 215 млн евро, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, Мбаппе уже согласовал контракт с «Реалом» до 2027 года с зарплатой 35 млн евро за сезон.
По словам одного из членов семьи владельца «ПСЖ», эмира Катара Тамима бин Хамад