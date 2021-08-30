Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.08
Атлетико
Вильярреал
22
Футбол. Зарубежный
29.08
Райо Вальекано
Гранада
40
Футбол. Зарубежный
29.08
Кадис
Осасуна
23
Футбол. Зарубежный
29.08
Салернитана
Рома
04
Футбол. Зарубежный
29.08
Милан
Кальяри
41
Футбол. Зарубежный
29.08
Реймс
ПСЖ
02
Все события
Фоторепортажи
30Ничья «Локо» и «Зенита»
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
10:17 (мск), источник: Sports.Ru

«Реал» готовит новое предложение по Мбаппе. «ПСЖ» требует 215 млн евро

«Реал» не оставляет попыток приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна.

ПСЖ
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Мадридцы готовят новое предложение по 22-летнему французу, за которого парижский клуб требует 215 млн евро, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, Мбаппе уже согласовал контракт с «Реалом» до 2027 года с зарплатой 35 млн евро за сезон.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам одного из членов семьи владельца «ПСЖ», эмира Катара Тамима бин Хамад Аль-Тани, Мбаппе могут продать за 180 млн при условии, что «Реал» включит в сделку одного из своих игроков.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
РФС продлил контракт с техническим спонсором до 2026 года
Сколько можно позорить ММА? Джейк Пол побил бывшего чемпиона UFC
Форвард «Бенфики» может перейти в «Зенит» в случае ухода Азмуна
Гимнастки Аверины приехали в родной город Заволжье
Главный тренер «ПСЖ»: Месси еще далек от своей лучшей формы
«Атлетико» вырвал ничью у «Вильярреала» благодаря чудо-автоголу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь