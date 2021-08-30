«Реал» готовит новое предложение по Мбаппе. «ПСЖ» требует 215 млн евро

По данным источника, Мбаппе уже согласовал контракт с «Реалом» до 2027 года с зарплатой 35 млн евро за сезон.

По словам одного из членов семьи владельца «ПСЖ», эмира Катара Тамима бин Хамад Аль-Тани, Мбаппе могут продать за 180 млн при условии, что «Реал» включит в сделку одного из своих игроков.