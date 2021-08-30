Роналду подпишет с «МЮ» контракт по схеме «2+1». Он уже прошел медосмотр

36-летний форвард согласовал с английским клубом контракт на два сезона. В договор включена опция продления еще на год. Сейчас португалец получает британскую визу.

Ранее стало известно, что Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой 480 000 фунтов в неделю. «МЮ» заплатит «Ювентусу» за Криштиану 15 миллионов евро, еще восемь миллионов предусмотрены в качестве бонусов.