Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.08
Райо Вальекано
Гранада
40
Футбол. Зарубежный
29.08
Кадис
Осасуна
23
Футбол. Зарубежный
29.08
Салернитана
Рома
04
Футбол. Зарубежный
29.08
Милан
Кальяри
41
Футбол. Зарубежный
29.08
Реймс
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
29.08
Атлетико
Вильярреал
22
Все события
Фоторепортажи
12ПСЖ представил Месси
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
13:31 (мск), источник: Sports.Ru

Трансфер Мбаппе на грани срыва. «ПСЖ» не устраивает предложение, «Реал» не планирует улучшать его

Нападающий Килиан Мбаппе, вероятно, не покинет «ПСЖ» этим летом и не перейдет в «Реал».

ПСЖ
РеалЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

По информации Marca, руководство парижан не устраивает второе предложение «Мадрида» в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

В «ПСЖ» считают, что 22-летний игрок стоит намного дороже. Вести переговоры о его возможной продаже при таком предложении «Реала» боссы французского клуба не намерены. В то же время и руководство «Реала» увеличивать свое предложение не намерено.

Если один из клубов не изменит позицию, 22-летний форвард никуда не уйдет. Сам Мбаппе сейчас спокойно следит за развитием ситуации. Marca уточняет, что все идет к тому, что он останется.
Срок контракта француза истекает следующим летом.

«ПСЖ» готов рискнуть и удержать его на год в надежде договориться о продлении договора в течение сезона.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
РФС продлил контракт с техническим спонсором до 2026 года
Стало известно условие, при котором «Спартак» уволит Руя Виторию
Сколько можно позорить ММА? Джейк Пол побил бывшего чемпиона UFC
Нападающий «Зенита» Азмун не перейдет в «Лион» этим летом
Роналду прошел медосмотр и подпишет с «МЮ» двухлетний контракт
«Все новенькое, интересное». Миранчук – о прибытии в сборную
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь