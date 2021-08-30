Трансфер Мбаппе на грани срыва. «ПСЖ» не устраивает предложение, «Реал» не планирует улучшать его

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По информации Marca, руководство парижан не устраивает второе предложение «Мадрида» в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

В «ПСЖ» считают, что 22-летний игрок стоит намного дороже. Вести переговоры о его возможной продаже при таком предложении «Реала» боссы французского клуба не намерены. В то же время и руководство «Реала» увеличивать свое предложение не намерено.

Если один из клубов не изменит позицию, 22-летний форвард никуда не уйдет. Сам Мбаппе сейчас спокойно следит за развитием ситуации. Marca уточняет, что все идет к тому, что он останется.

Срок контракта француза истекает следующим летом.