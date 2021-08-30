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20:07 (мск), источник: Sports.Ru

«Тоттенхэм» на первом месте, Антонио — лучший бомбардир, а «Вулвз» дико не везет. Главное — о третьем туре АПЛ

Изучили все самое интересное.

Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Во втором туре АПЛ нас ждало сразу два ярких матча: «Ман Сити» — «Арсенал» и «Ливерпуль» — «Челси». В первой игре интриги не получилось, а во второй до победы не добралась ни одна команда — только ничья. Но помимо двух центральных матчей в этом туре было много всего любопытного.

«МЮ» победил благодаря ассисту от Варана, а «Вулвз» очень не везло

Матч против «Вулвз» получился для команды Сульшера непростым, но «Юнайтед» все-таки нашел момент и забил. На 80-й минуте отличился Мэйсон Гринвуд с паса Рафаэля Варана.

У парня 3 гола в первых 3 турах сезона — классное и редкое достижение (последним тинейджером, которому это удалось, был Робби Фаулер в 1994-м).

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Но гораздо важнее, что «Манчестер» уже 28 выездных матчей подряд не проигрывает — это рекорд лиги. «Юнайтед» превзошел достижение «Арсенала» — они во времена «Непобедимых» Венгера не проигрывали 27 матчей подряд.

Последнее поражение «МЮ» случилось в январе 2020-го на «Энфилде», когда проиграли рвущемуся к чемпионству «Ливерпулю» со счетом 0:2.

Впрочем, про серию «Юнайтед» говорят не так много, как хотелось бы — из-за того, что гол Гринвуда был забит после очень спорного момента: в ходе голевой атаки Рубен Невеш получил по ногам от Погба. После матча бывший игрок «Ливерпуля» и телевизионный эксперт Грэм Сунесс говорил: «Этим движением Погба мог нанести Невешу серьезную травму. Вряд ли люди, которые разбираются в футболе, будут спорить с тем, что это не фол».

Португалец выносил мяч, отскочивший от полузащитника «МЮ» — отбить получилось недалеко, потому что Погба въехал бутсой в голеностоп. Прошло по касательной, но Невеш после контакта упал.

«Вулверхэмптону» дико не везет: за матч «Вулвз» набили чуть больше двух ожидаемых голов, в то время как у «МЮ» этот показатель был на отметке 0,66. Где-то выручил Де Хеа, а где-то не подфартило самим. Теперь у «Вулвз» 4.87 ожидаемых гола за сезон — но ни одного фактического. Похоже, посоперничают за звание самой невезучей команды с прошлогодним «Брайтоном».

Прагматичный «Тоттенхэм»: три победы по 1:0 и первое место в таблице

У бывшего тренера «Вулвз» Нуну Эшпириту Санту в «Тоттенхэме» пока все отлично: 9 очков из 9 после трех матчей. Все победы — со счетом 1:0. Невероятная прагматичность.

В третьем туре пострадал «Уотфорд», а победный гол оформил Сон. В конце первого тайма кореец хитро исполнил стандарт недалеко от угла штрафной: аккуратно закрутил в створ, а кипер «Уотфорда», ждавший замыкания от игроков «Тоттенхэма», не успел среагировать на отскок от газона.

Источник: Reuters

Первое место у «Тоттенхэма» на старте сезона — кто бы мог подумать?

Антонио разрывает в «Вест Хэме», а за «Пэлас» забивает воспитанник «Челси»

Сразу следом за «Тоттенхэмом» идет «Вест Хэм», который только в третьем туре первый раз потерял очки. В матче с «Кристал Пэлас» банда Дэвида Мойеса дважды вела в счете, но соперник оба раза отыгрывался и свел матч к ничьей.

В «Вест Хэме» играет главный герой первых трех туров АПЛ. За три матча на счету форварда Микаила Антонио 4 гола и 3 ассиста — в среднем больше двух голевых действий на матч. Антонио лидирует в гонке бомбардиров, а в гонке ассистентов идет следом за Погба. Мощный старт от мощного англичанина.

Источник: Reuters

А в составе «Пэлас» дубль сделал 21-летний воспитанник «Челси» Конор Галлахер, с 2018-го скитающийся по различным арендам. Второй гол вышел особенно эффектным: Конор ушел от защитника в штрафной с помощью разворота Кройффа и расстрелял ближний угол Фабианского.

А что еще?

•‎ Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд пожаловался на грубость со стороны игроков «Бернли». Говорит, что Тарковски попробовал на нем прием из джиу-джитсу. «Не хочу быть непочтительным, но ты всегда знаешь, чего ожидать от “Бернли”, — иронизировал Бэмфорд.

•‎ «Брентфорд» пока что не проиграл ни одного матча: победа над «Арсеналом» в первом туре и две ничьи. Новички лиги редко выдают такую прыть: последний раз в трех матчах на старте не проигрывал «Хаддерсфилд» в сезоне-2017/18.

•‎ «Ньюкасл» и «Саутгемптон» забили сразу два гола в компенсированное ко второму тайму время: сначала Сен-Максимен расстрелял ворота «Саутгемптона» с близкого расстояния, а в следующей же атаке гости заработали пенальти, который реализовал Уорд-Проуз.

Вулверхэмптон
0:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
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