«Тоттенхэм» на первом месте, Антонио — лучший бомбардир, а «Вулвз» дико не везет. Главное — о третьем туре АПЛ
Изучили все самое интересное.
Изучили все самое интересное.
Во втором туре АПЛ нас ждало сразу два ярких матча: «Ман Сити» — «Арсенал» и «Ливерпуль» — «Челси». В первой игре интриги не получилось, а во второй до победы не добралась ни одна команда — только ничья. Но помимо двух центральных матчей в этом туре было много всего любопытного.
Матч против «Вулвз» получился для команды Сульшера непростым, но «Юнайтед»
У парня 3 гола в первых 3 турах сезона — классное и редкое достижение (последним тинейджером, которому это удалось, был Робби Фаулер в 1994-м).
Но гораздо важнее, что «Манчестер» уже 28 выездных матчей подряд не проигрывает — это рекорд лиги. «Юнайтед» превзошел достижение «Арсенала» — они во времена «Непобедимых» Венгера не проигрывали 27 матчей подряд.
Последнее поражение «МЮ» случилось в январе 2020-го на «Энфилде», когда проиграли рвущемуся к чемпионству «Ливерпулю» со счетом 0:2.
Впрочем, про серию «Юнайтед» говорят не так много, как хотелось бы —
Португалец выносил мяч, отскочивший от полузащитника «МЮ» — отбить получилось недалеко, потому что Погба въехал бутсой в голеностоп. Прошло по касательной, но Невеш после контакта упал.
«Вулверхэмптону» дико не везет: за матч «Вулвз» набили чуть больше двух ожидаемых голов, в то время как у «МЮ» этот показатель был на отметке 0,66.
У бывшего тренера «Вулвз» Нуну Эшпириту Санту в «Тоттенхэме» пока все отлично: 9 очков из 9 после трех матчей. Все победы — со счетом 1:0. Невероятная прагматичность.
В третьем туре пострадал «Уотфорд», а победный гол оформил Сон. В конце первого тайма кореец хитро исполнил стандарт недалеко от угла штрафной: аккуратно закрутил в створ, а кипер «Уотфорда», ждавший замыкания от игроков «Тоттенхэма», не успел среагировать на отскок от газона.
Первое место у «Тоттенхэма» на старте сезона — кто бы мог подумать?
Сразу следом за «Тоттенхэмом» идет «Вест Хэм», который только в третьем туре первый раз потерял очки. В матче с «Кристал Пэлас» банда Дэвида Мойеса дважды вела в счете, но соперник оба раза отыгрывался и свел матч к ничьей.
В «Вест Хэме» играет главный герой первых трех туров АПЛ. За три матча на счету форварда Микаила Антонио 4 гола и 3 ассиста — в среднем больше двух голевых действий на матч. Антонио лидирует в гонке бомбардиров, а в гонке ассистентов идет следом за Погба. Мощный старт от мощного англичанина.
А в составе «Пэлас» дубль сделал 21-летний воспитанник «Челси» Конор Галлахер, с 2018-го скитающийся по различным арендам. Второй гол вышел особенно эффектным: Конор ушел от защитника в штрафной с помощью разворота Кройффа и расстрелял ближний угол Фабианского.
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• «Брентфорд» пока что не проиграл ни одного матча: победа над «Арсеналом» в первом туре и две ничьи. Новички лиги редко выдают такую прыть: последний раз в трех матчах на старте не проигрывал «Хаддерсфилд» в сезоне-2017/18.
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