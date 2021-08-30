Официально: Забитцер стал игроком «Баварии»

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан до 2025 года. В мюнхенском клубе Забитцер будет выступать под 18-м номером.

Забитцер перешел в «РБ Лейпциг» в 2014 году, в составе этой команды австриец провел 229 матчей, в которых забил 52 мяча и сделал 42 голевых передачи.