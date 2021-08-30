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19:05 (мск), источник: Sport24

Официально: Забитцер стал игроком «Баварии»

«Бавария» объявила о переходе из «РБ Лейпциг» полузащитника сборной Австрии Марселя Забитцера.

БаварияЛейпцигЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан до 2025 года. В мюнхенском клубе Забитцер будет выступать под 18-м номером.

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По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 16 млн евро.

Забитцер перешел в «РБ Лейпциг» в 2014 году, в составе этой команды австриец провел 229 матчей, в которых забил 52 мяча и сделал 42 голевых передачи.

«Бавария» презентовала Забитцера в социальных сетях забавным роликом на тему национальной кухни.

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