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30 августа, источник: Чемпионат.com

«Реал» отказался от покупки Мбаппе этим летом и позже попробует подписать его бесплатно

Мадридский «Реал» отказался от идеи приобретения форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, информирует Sky Sports.

Реал
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Источник: Reuters
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«Королевский клуб» предлагал за Мбаппе € 180 млн с бонусами и устанавливал дедлайн, до которого «ПСЖ» должен был ответить на это предложение. Парижане дедлайн просрочили, поэтому «Реал» вышел из переговоров по Килиану.

Теперь мадридский клуб намерен связаться с Мбаппе в январе и предложить ему предварительный контракт. Это позволит «Реалу» подписать молодую французскую звезду на бесплатной основе следующим летом.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы — 2020 Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.

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