Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.08
Райо Вальекано
Гранада
40
Футбол. Зарубежный
29.08
Кадис
Осасуна
23
Футбол. Зарубежный
29.08
Салернитана
Рома
04
Футбол. Зарубежный
29.08
Милан
Кальяри
41
Футбол. Зарубежный
29.08
Реймс
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
29.08
Атлетико
Вильярреал
22
Все события
Фоторепортажи
12ПСЖ представил Месси
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
23:05 (мск), источник: Матч ТВ

За дебютом Месси в «ПСЖ» наблюдала рекордная телеаудитория в Испании

По данным источника, первый матч Лионеля Месси за «ПСЖ» привлек небывалый интерес у испанских телезрителей.

Чемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Портал B/R Football пишет, что встречу 4-го тура чемпионата Франции между «Реймсом» и «ПСЖ», в котором аргентинец впервые попал в заявку парижан, в Испании посмотрели более 6,7 миллиона человек. Это стало рекордом для матча Лиги 1 в этой стране.

Отмечается, что телеправами на показ матчей чемпионата Франции в Испании владеет компания Жерара Пике, бывшего партнера Месси по «Барселоне».

Напомним, Месси вышел на поле в игре с «Реймсом» на 66-й минуте при счете 2:0, и не отметился результативными действиями.

 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
Источник: «Реал» отказался от покупки Мбаппе этим летом
Роналду принесет «МЮ» проблемы, и только он может их решить
Крицюк снова возвращается в Россию, на этот раз в «Зенит»
Тренер сборной Хорватии подтвердил переход Влашича в «Вест Хэм»
«Тоттенхэм» — лидер, а «Вулвз» дико не везет: итоги тура АПЛ
Валерий Карпин обратился к болельщикам сборной России
Чемпион Паралимпиады: Борцы оценили мои нагрузки в толкании ядра
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь