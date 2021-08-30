За дебютом Месси в «ПСЖ» наблюдала рекордная телеаудитория в Испании
Чемпионат Франции: таблица и календарь
По данным источника, первый матч Лионеля Месси за «ПСЖ» привлек небывалый интерес у испанских телезрителей.
По данным источника, первый матч Лионеля Месси за «ПСЖ» привлек небывалый интерес у испанских телезрителей.
Портал B/R Football пишет, что встречу 4-го тура чемпионата Франции между «Реймсом» и «ПСЖ», в котором аргентинец впервые попал в заявку парижан, в Испании посмотрели более 6,7 миллиона человек. Это стало рекордом для матча Лиги 1 в этой стране.
Отмечается, что телеправами на показ матчей чемпионата Франции в Испании владеет компания Жерара Пике, бывшего партнера Месси по «Барселоне».
Напомним, Месси вышел на поле в игре с «Реймсом» на 66-й минуте при счете 2:0, и не отметился результативными действиями.