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00:25 (мск), источник: ТАСС

Футболист Виллиан расторг контракт с «Арсеналом» и перешел в «Коринтианс»

В прошлом сезоне Виллиан провел 37 встреч за «Арсенал» во всех турнирах.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

ТАСС, 30 августа. Бразильский полузащитник Виллиан расторг контракт с английским футбольным клубом «Арсенал» и перешел в «Коринтианс». Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

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В прошлом сезоне Виллиан провел 37 встреч за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами.

«Мы достигли взаимной договоренности с Виллианом о прекращении действия его контракта с сегодняшнего дня. У него оставалось еще два года до окончания соглашения, но после конструктивных обсуждений он покидает клуб, чтобы перейти в “Коринтианс”, где он начинал свою карьеру», — говорится в заявлении пресс-службы «Арсенала».

Виллиану 33 года, он перешел в «Арсенал» в августе прошлого года из «Челси», в составе которого он стал двукратным чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, по разу обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Ранее бразилец выступал за махачкалинский «Анжи», донецкий «Шахтер», с которым выиграл Кубок УЕФА, а также «Коринтианс».

В составе сборной Бразилии Виллиан провел 70 матчей, в которых забил 11 мячей. Футболист стал обладателем Кубка Америки 2019 года.

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