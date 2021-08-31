Полузащитник «Ренна» Камавинга близок к переходу в «Реал»

По данным источника, мадридский клуб предлагает за игрока более 30 миллионов евро + бонусы. Сам игрок предпочел бы перейти в «Реал» сейчас, а не летом 2022 года, когда он сможет покинуть «Ренн» бесплатно как свободный агент.