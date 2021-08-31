Полузащитник «Ренна» Камавинга близок к переходу в «Реал»
Эдуардо Камавинга может в ближайшее время стать игроком «Реала», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
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Эдуардо Камавинга может в ближайшее время стать игроком «Реала», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По данным источника, мадридский клуб предлагает за игрока более 30 миллионов евро + бонусы. Сам игрок предпочел бы перейти в «Реал» сейчас, а не летом 2022 года, когда он сможет покинуть «Ренн» бесплатно как свободный агент.
Стороны близки к договоренности. Испанский клуб согласовал с игроком контракт до 2026 года.