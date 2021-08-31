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10:00 (мск), источник: Газета.Ру

«Манчестер Юнайтед» приобрел Роналду для того, чтобы он не перешел в «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» приобрел нападающего Криштиану Роналду для того, чтобы футболист не перешел в «Манчестер Сити», сообщает Manchester Evening News.

Манчестер Сити
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Источник: AP 2021

По информации издания, руководство «красных дьяволов» не собиралось совершать трансфер игрока, так как потратили много средств на продление контракта форварда Эдинсона Кавани и покупку вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Однако после слухов о возможном переходе Роналду в стан принципиального соперника представители «Манчестер Юнайтед» изменили свое решение.

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При этом сам футболист, узнав об интересе своего бывшего клуба, прервал переговоры с «Сити».

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

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