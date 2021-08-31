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09:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Байер» отправил конкурента Лунёва в аренду в «Бранн»

Немецкий «Байер» на официальном сайте сообщил о переходе голкипера клуба Леннарта Грилля в норвежский «Бранн».

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Источник: РИА "Новости"

22-летний немец проведёт в норвежском клубе следующий сезон на правах аренды. В прошлом сезоне чемпионата Германии Грилль провёл четыре игры, в которых пропустил семь мячей.

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Напомним, в летнее трансферное окно состав леверкузенского клуба пополнил российский вратарь Андрей Лунёв, подписав контракт на два года. Россиянин выступал за «Зенит» с 2017 года. Пока в трёх матчах текущего чемпионата Лунёв остаётся в запасе. Во всех трёх встречах ворота команды защищал финский голкипер Лукаш Градецки.

В прошедшем сезоне леверкузенский «Байер» с 52 очками занял шестое место в чемпионате Германии.

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