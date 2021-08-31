Этнический казах из Китая Ельжан может оказаться в Ла лиге
Чемпионат Испании: таблица и календарь
Этнический казах Ельжан Шынар, выступающий за «Шэньчжэнь» в Китайской суперлиге, может продолжить карьеру в Испании. Об этом пишет журналист Ван Вэй.
Этнический казах Ельжан Шынар, выступающий за «Шэньчжэнь» в Китайской суперлиге, может продолжить карьеру в Испании. Об этом пишет журналист Ван Вэй.
По его словам, Ельжан, являющийся казахом по национальности, своим хорошим выступлением обратил внимание испанских скаутов.
«Я благодарен тренерскому штабу и партнерам по команде, которые способствуют моему росту. Поиграть в Ла лиге — большая возможность. Я слежу за потрясающим выступлением У Лэя за “Эспаньол”. Чтобы достичь его уровня, мне нужно упорно работать и трудиться», — говорит сам Ельжан.
В текущем сезоне Шынар провел 12 игр в составе «Шэньчжэнь» и отметился одним голевым пасом. Он выступает на позиции правого защитника.