Этнический казах из Китая Ельжан может оказаться в Ла лиге

«Я благодарен тренерскому штабу и партнерам по команде, которые способствуют моему росту. Поиграть в Ла лиге — большая возможность. Я слежу за потрясающим выступлением У Лэя за “Эспаньол”. Чтобы достичь его уровня, мне нужно упорно работать и трудиться», — говорит сам Ельжан.