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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» выступил с заявлением об уходе Роналду

Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала заявление по поводу ухода Криштиану Роналду.

Ювентус
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Источник: AP 2021
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«В тот день, когда Криштиану прибыл в Турин, в воздухе витало электричество великих событий, которые все будут помнить на протяжении многих лет. Фанаты “Ювентуса” приветствовали Роналду как короля, с нетерпением ожидая увидеть его на поле и поддержать его. Фанаты были готовы прожить прекрасную историю, она таковой и получилась.

Первые несколько событий оставили незабываемые впечатления: первая прогулка в Вильяр-Пероса, первый официальный матч в Вероне против “Кьево”, первый гол, первый крик “Сиииии”. Затем первые трофеи: первый Суперкубок, который в значительной мере помог выиграть Роналду, первый чемпионат, в этом году первый Кубок Италии и титул лучшего бомбардира. И голы. Много голов.

Он стал первым игроком в истории “Ювентуса”, который забил не менее 100 голов во всех соревнованиях за первые три сезона в команде. А с момента прихода Роналду в Серию А он забил 81 гол — это как минимум на 10 голов больше, чем кто-либо другой за эти несколько сезоном. Кроме того, с вышеупомянутым титулом лучшего бомбардира он стал первым игроком, который сел на трон лучших бомбардиров Серии А, испанской Примеры и английской Премьер-лиги.

Вместе прожито много незабываемых моментов. Мы могли бы процитировать их, пережить их заново и рассказать о них. Но это не поможет, потому что у каждого есть свой особый момент в памяти, связанный с Криштиану Роналду. У каждого есть общие эмоции, которые не нужно стирать, каждый всегда будет помнить, что он чувствовал, идя вместе с Криштиану по этому участку жизненного и футбольного пути.

Сегодня облигации, рождённые 10 июля три года назад, расторгнуты. Но то, что происходило, осталось в памяти. И это было невероятное путешествие», — написала пресс-служба «Ювентуса».

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