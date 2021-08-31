«Ювентус» выступил с заявлением об уходе Роналду

«В тот день, когда Криштиану прибыл в Турин, в воздухе витало электричество великих событий, которые все будут помнить на протяжении многих лет. Фанаты “Ювентуса” приветствовали Роналду как короля, с нетерпением ожидая увидеть его на поле и поддержать его. Фанаты были готовы прожить прекрасную историю, она таковой и получилась.
Первые несколько событий оставили незабываемые впечатления: первая прогулка в
Он стал первым игроком в истории “Ювентуса”, который забил не менее 100 голов во всех соревнованиях за первые три сезона в команде. А с момента прихода Роналду в Серию А он забил 81 гол — это как минимум на 10 голов больше, чем
Вместе прожито много незабываемых моментов. Мы могли бы процитировать их, пережить их заново и рассказать о них. Но это не поможет, потому что у каждого есть свой особый момент в памяти, связанный с Криштиану Роналду. У каждого есть общие эмоции, которые не нужно стирать, каждый всегда будет помнить, что он чувствовал, идя вместе с Криштиану по этому участку жизненного и футбольного пути.
Сегодня облигации, рождённые 10 июля три года назад, расторгнуты. Но то, что происходило, осталось в памяти. И это было невероятное путешествие», — написала