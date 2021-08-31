«Ювентус» получит от «МЮ» за Роналду €15 млн за 5 лет. Бонусы — до 8 млн
«Ювентус» раскрыл финансовые детали перехода форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
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«Ювентус» раскрыл финансовые детали перехода форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается в заявлении туринского клуба, «МЮ» заплатит за португальского футболиста 15 млн евро в течение пяти лет. Эта сумма может увеличиться максимум еще на 8 млн при условии успешных выступлений Роналду в новой команде.
Ранее «Ювентус» попрощался с Роналду, который уже прошел медосмотр перед переходом в «МЮ».