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11:17 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» получит от «МЮ» за Роналду €15 млн за 5 лет. Бонусы — до 8 млн

«Ювентус» раскрыл финансовые детали перехода форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Ювентус
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Источник: AFP 2021

Как сообщается в заявлении туринского клуба, «МЮ» заплатит за португальского футболиста 15 млн евро в течение пяти лет. Эта сумма может увеличиться максимум еще на 8 млн при условии успешных выступлений Роналду в новой команде.

Ранее «Ювентус» попрощался с Роналду, который уже прошел медосмотр перед переходом в «МЮ».

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