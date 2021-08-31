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13:29 (мск), источник: Sport24

«МЮ» объявил о подписании контракта с Роналду

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с португальским форвардом Криштиану Роналду.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон.

«Манчестер Юнайтед» занимает особое место в моем сердце. Мне было очень приятно получить столь широкую поддержку после объявления о трансфере в пятницу. С нетерпением жду, когда смогу сыграть на «Олд Траффорд» перед полными трибунами и снова увидеть всех фанатов. Надеюсь, нас ждет успешный сезон, когда я смогу присоединиться к команде после матчей за сборную«, — цитирует Роналду клубная пресс-служба.

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Роналду ранее выступал за “МЮ” в 2003—2009 годах и забил 118 голов в 292 играх за клуб.

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