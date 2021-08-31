«Сэр Алекс, это для вас». Роналду — о переходе в «Манчестер Юнайтед»

«Все, кто меня знает, знают о моей бесконечной любви к “Манчестер Юнайтед”. Годы, которые я провел в этом клубе, были совершенно невероятными, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписан в историю этого великого и удивительного клуба. Я даже не могу начать объяснять свои чувства прямо сейчас, когда вижу, что о моем возвращении на “Олд Траффорд” было объявлено по всему миру.

Это похоже на сбывшуюся мечту, после всех тех раз, когда я возвращался, чтобы играть против «Манчестер Юнайтед», и даже как соперник, я всегда чувствовал большую любовь и уважение со стороны болельщиков на трибунах. Это абсолютно на 100% то, из чего состоят мечты! Мой первый чемпионат, первый Кубок, первый вызов в сборную Португалии, первая Лига чемпионов, первая «Золотая бутса» и первый «Золотой мяч» — все это родилось из особой связи между мной и «Красными дьяволами».



История была написана в прошлом, и история будет написана еще раз! Даю тебе слово! Я здесь! Я вернулся туда, где мое место! Давайте сделаем это снова! PS — Сэр Алекс, это для вас…"— написал Роналду в своем Instagram.