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14:19 (мск), источник: Матч ТВ

«Сэр Алекс, это для вас». Роналду — о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Форвард Криштиану Роналду в социальной сети обратился к болельщикам, посвятив переход в «Манчестер Юнайтед» бывшему тренеру клуба Алексу Фергюсону.

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Источник: AFP 2021

«Все, кто меня знает, знают о моей бесконечной любви к “Манчестер Юнайтед”. Годы, которые я провел в этом клубе, были совершенно невероятными, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписан в историю этого великого и удивительного клуба. Я даже не могу начать объяснять свои чувства прямо сейчас, когда вижу, что о моем возвращении на “Олд Траффорд” было объявлено по всему миру.

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Это похоже на сбывшуюся мечту, после всех тех раз, когда я возвращался, чтобы играть против «Манчестер Юнайтед», и даже как соперник, я всегда чувствовал большую любовь и уважение со стороны болельщиков на трибунах. Это абсолютно на 100% то, из чего состоят мечты! Мой первый чемпионат, первый Кубок, первый вызов в сборную Португалии, первая Лига чемпионов, первая «Золотая бутса» и первый «Золотой мяч» — все это родилось из особой связи между мной и «Красными дьяволами».

История была написана в прошлом, и история будет написана еще раз! Даю тебе слово! Я здесь! Я вернулся туда, где мое место! Давайте сделаем это снова! PS — Сэр Алекс, это для вас…"— написал Роналду в своем Instagram.

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Напомним, Роналду перешел в английский клуб из «Ювентуса». Ранее в «МЮ» португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

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