«Манчестер Юнайтед» обратился к Премьер-лиге по поводу номера Криштиану Роналду

Это было сделано для того, чтобы португальский форвард Криштиану Роналду вновь выступал под седьмым номером, который сейчас принадлежит уругвайцу Эдинсону Кавани.

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По нынешним правилам АПЛ, игроку не могут давать номер, под которым ранее был заявлен другой футболист команды. Полузащитник Джейдон Санчо по этой причине не смог взять седьмой номер, под которым выступал в дортмундской «Боруссии».

Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Роналду выступал за мадридский «Реал».