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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» обратился к Премьер-лиге по поводу номера Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» обратился к Премьер-лиге с просьбой изменить игровые номера некоторых футболистов команды, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2021

Это было сделано для того, чтобы португальский форвард Криштиану Роналду вновь выступал под седьмым номером, который сейчас принадлежит уругвайцу Эдинсону Кавани.

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По нынешним правилам АПЛ, игроку не могут давать номер, под которым ранее был заявлен другой футболист команды. Полузащитник Джейдон Санчо по этой причине не смог взять седьмой номер, под которым выступал в дортмундской «Боруссии».

Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Роналду выступал за мадридский «Реал».

В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.

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0:1
Первый тайм: 0:0
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