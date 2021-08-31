Форвард «Манчестер Юнайтед» перешел в «Лидс»

«Мы наблюдали за Джеймсом в течение нескольких лет. Каждый человек в клубе упорно трудился, чтобы эта сделка была заключена. Не секрет, что Дэниел — игрок, которого мы давно хотели видеть в своём составе. Теперь мы достигли цели. Он отлично подходит нам. С нетерпением ждём, когда Джеймс присоединится к команде», — отметил директор «Лидса» Виктор Орта.