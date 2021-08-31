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19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Манчестер Юнайтед» перешел в «Лидс»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Дэниел Джеймс перешел в «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба из Лидса.

Манчестер Юнайтед
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Источник: AFP 2021

Соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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«Мы наблюдали за Джеймсом в течение нескольких лет. Каждый человек в клубе упорно трудился, чтобы эта сделка была заключена. Не секрет, что Дэниел — игрок, которого мы давно хотели видеть в своём составе. Теперь мы достигли цели. Он отлично подходит нам. С нетерпением ждём, когда Джеймс присоединится к команде», — отметил директор «Лидса» Виктор Орта.

Напомним, Джеймс стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года. За английский клуб форвард провёл 74 матча во всех соревнованиях и забил девять голов. Ранее Джеймс играл за «Суонси Сити».

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