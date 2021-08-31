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21:23 (мск), источник: ТАСС

18-летний полузащитник «Ренна» Камавинга перешел в «Реал»

По данным газеты Marca, «Ренн» получил за полузащитника €30 млн.

Реал
РеннЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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ТАСС, 31 августа. Футболист Эдуарду Камавинга перешел в испанский «Реал» из французского «Ренна». Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

Соглашение с 18-летним полузащитником рассчитано до июля 2027 года. По информации испанской газеты Marca, сумма трансфера составила €30 млн.

Камавинга провел в составе «Ренна» 88 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач. В его активе три матча за основную сборную Франции и один гол.

«Реал» после трех туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков.

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