18-летний полузащитник «Ренна» Камавинга перешел в «Реал»

«Реал» отказался от покупки Мбаппе этим летом и позже попробует подписать его бесплатно

Камавинга провел в составе «Ренна» 88 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач. В его активе три матча за основную сборную Франции и один гол.