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21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Лейпцига» Лукман перешел в «Лестер»

Нападающий «Лейпцига» Адемола Лукман вернулся в Англию.

Лейпциг
ЛестерЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Нападающий «Лейпцига» Адемола Лукман вернулся в Англию. Он стал игроком «Лестера», сообщает сайт клуба.

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«Лисы» взяли 23-летнего англичанина в аренду до конца сезона.

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды в «Фулхэме» и провел 34 матча, в которых забил четыре гола и сделал столько же голевых передач.

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