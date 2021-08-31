Нападающий «Лейпцига» Лукман перешел в «Лестер»
Лейпциг
Нападающий «Лейпцига» Адемола Лукман вернулся в Англию.
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Нападающий «Лейпцига» Адемола Лукман вернулся в Англию.
Нападающий «Лейпцига» Адемола Лукман вернулся в Англию. Он стал игроком «Лестера», сообщает сайт клуба.
«Лисы» взяли 23-летнего англичанина в аренду до конца сезона.
В прошлом сезоне он выступал на правах аренды в «Фулхэме» и провел 34 матча, в которых забил четыре гола и сделал столько же голевых передач.