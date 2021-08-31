«Тоттенхэм» купил Эмерсона у «Барселоны» за 25 млн евро

Бразилец подписал со «шпорами» контракт до 2026 года. 22-летний футболист получил 12-й номер. Сообщалось, что Эмерсон будет получать в Лондоне € 3 млн в год.

Футболист был приобретён «Барселоной» у «Атлетико Минейро» в январе 2019 года за € 12 млн. В трёхсторонней сделке участвовал «Бетис», который арендовал бразильца на два сезона. В минувшем сезоне защитник провёл 38 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 25 млн. Эмерсон провёл за «Барселону» три матча, результативными действиями не отметился.