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22:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» купил Эмерсона у «Барселоны» за 25 млн евро

Защитник «Барселоны» Эмерсон перешёл в английский «Тоттенхэм».

Барселона
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Источник: Reuters

Стоимость трансфера составила € 25 млн, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

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Бразилец подписал со «шпорами» контракт до 2026 года. 22-летний футболист получил 12-й номер. Сообщалось, что Эмерсон будет получать в Лондоне € 3 млн в год.

Футболист был приобретён «Барселоной» у «Атлетико Минейро» в январе 2019 года за € 12 млн. В трёхсторонней сделке участвовал «Бетис», который арендовал бразильца на два сезона. В минувшем сезоне защитник провёл 38 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 25 млн. Эмерсон провёл за «Барселону» три матча, результативными действиями не отметился.

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