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31 августа, источник: Sports.Ru

Кейн не жалеет о намерении уйти в «Сити»: Моя совесть чиста. Теперь цель — трофеи с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился мнением о том, что его намерение покинуть клуб и уйти в «Манчестер Сити» этим летом могло повлиять на репутацию.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

«Горожане» были заинтересованы в приобретении форварда, однако отказались платить за него требуемые 150 миллионов фунтов.

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«Все, кто вовлечен в футбольную индустрию, знают всю специфику. Я спокойно воспринимал эту ситуацию.

Это дело касалось меня и клуба. Когда знаешь правду, когда знаешь, что происходит, твоя совесть чиста.

У меня были взлеты и падения, и многие знают, что я профессиональный спортсмен, посвятивший жизнь футболу.

Моя цель — двигаться вперед с “Тоттенхэмом” к завоеванию трофеев. Этот сезон не исключение.

Мы отлично начали сезон с трех побед, у нас новый тренер. Я концентрируюсь на этом. Хотим выиграть как можно больше матчей и взять трофей, о котором я мечтаю всю карьеру», — сказал Кейн.

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