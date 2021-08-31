Кейн не жалеет о намерении уйти в «Сити»: Моя совесть чиста. Теперь цель — трофеи с «Тоттенхэмом»

«Все, кто вовлечен в футбольную индустрию, знают всю специфику. Я спокойно воспринимал эту ситуацию.



Это дело касалось меня и клуба. Когда знаешь правду, когда знаешь, что происходит, твоя совесть чиста.



У меня были взлеты и падения, и многие знают, что я профессиональный спортсмен, посвятивший жизнь футболу.



Моя цель — двигаться вперед с “Тоттенхэмом” к завоеванию трофеев. Этот сезон не исключение.



Мы отлично начали сезон с трех побед, у нас новый тренер. Я концентрируюсь на этом. Хотим выиграть как можно больше матчей и взять трофей, о котором я мечтаю всю карьеру», — сказал Кейн.