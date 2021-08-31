Гризманн согласовал контракт с «Атлетико». Клуб возьмет игрока в аренду в опцией выкупа

30-летний француз уже согласовал контракт с клубом до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.

«Матрасники» возьмут форварда в аренду с опцией выкупа за 55 миллионов евро следующим летом.

В минувшем сезоне Гризманн сыграл 51 матч, в котором забил 20 голов и отдал 12 голевых передач.