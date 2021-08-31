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31 августа, источник: Спорт-Экспресс

Гризманн согласовал контракт с «Атлетико». Клуб возьмет игрока в аренду в опцией выкупа

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн хочет вернуться в «Атлетико».

Барселона
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Источник: Reuters

30-летний француз уже согласовал контракт с клубом до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.

«Матрасники» возьмут форварда в аренду с опцией выкупа за 55 миллионов евро следующим летом.

В минувшем сезоне Гризманн сыграл 51 матч, в котором забил 20 голов и отдал 12 голевых передач.

Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро.

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