«Барселона» бесплатно арендует Люка де Йонга и будет полностью платить ему зарплату
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Нападающий «Севильи» Люк де Йонг переходит в «Барселону».
Нападающий «Севильи» Люк де Йонг переходит в «Барселону».
Каталонский клуб бесплатно арендует 31-летнего форварда, полностью взяв на себя его зарплату, сообщает Diario Sport со ссылкой на ABC Sevilla.
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«Севилья» согласилась отпустить нападающего, подписав этим летом лучшего бомбардира «Уэски» Рафу Мира.