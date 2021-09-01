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00:24 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселона» бесплатно арендует Люка де Йонга и будет полностью платить ему зарплату

Нападающий «Севильи» Люк де Йонг переходит в «Барселону».

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Источник: AFP 2021

Каталонский клуб бесплатно арендует 31-летнего форварда, полностью взяв на себя его зарплату, сообщает Diario Sport со ссылкой на ABC Sevilla.

Нидерландец уже принял предложение сине-гранатовых, в ближайшее время о сделке объявят официально.

Главный тренер «Барсы» Роналд Куман хорошо знает-де Йонга по совместной работе в сборной Нидерландов.

«Севилья» согласилась отпустить нападающего, подписав этим летом лучшего бомбардира «Уэски» Рафу Мира.

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