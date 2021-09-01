Рондон переходит в «Эвертон». Он уже играл у Бенитеса в «Ньюкасле» и «Даляне»
Нападающий «Далянь Про» Хосе Саломон Рондон возвращается в АПЛ.
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Нападающий «Далянь Про» Хосе Саломон Рондон возвращается в АПЛ.
В ближайшее время 31-летний форвард подпишет контракт с «Эвертоном».
«Ирисок» тренирует Рафаэль Бенитес, который работал с венесуэльцем в «Ньюкасле» и «Даляне».
Вторую часть прошлого сезона Рондон провел в ЦСКА на правах аренды. В 10 матчах РПЛ он забил четыре гола, два из них — с пенальти.
В «Эвертоне» видят в нем замену форварду Мойзе Кину, который ушел в «Ювентус».