Рондон переходит в «Эвертон». Он уже играл у Бенитеса в «Ньюкасле» и «Даляне»

В ближайшее время 31-летний форвард подпишет контракт с «Эвертоном».

«Ирисок» тренирует Рафаэль Бенитес, который работал с венесуэльцем в «Ньюкасле» и «Даляне».

Вторую часть прошлого сезона Рондон провел в ЦСКА на правах аренды. В 10 матчах РПЛ он забил четыре гола, два из них — с пенальти.